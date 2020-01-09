Сеть K-Rauta откажется от закупки продукции литовской компании после экологического скандала

"Мы озабочены подозрениями в загрязнении природы в огромном масштабе, поэтому мы не можем остаться в стороне, вместе с общественностью мы ждем ответов на все возникшие вопросы. Ответственный подход в бизнесе должен не только декларироваться, но и воплощаться", – отметила в пресс-релизе предcтавитель Kesko Senukai Элона Уцкуте.