Финский концерн построит в Таллинне новый терминал для круизных судов

Строительные работы начнутся уже в этом месяце и завершатся, согласно предварительной оценке, летом 2021 года. Согласно YIT, в условия заключенного договора входит строительство трехэтажного терминала площадью 40000 квадратных метра, пассажирской зоны с детской площадкой и парковки.

Круизный терминал будет построен в порту Старого города в непосредственной близости от уже существующих пассажирских терминалов. Строение будет обогреваться за счет солнечных батарей и энергии, выработанной генераторами из морской воды.