Чт, 9.01.2020
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Финский концерн построит в Таллинне новый терминал для круизных судов

Laeva Megastar esimene väljumine

ФОТО: Tallink/Andres Raudjalg

Строительный концерн YIT построит в столице Эстонии новый круизный терминал в порту Таллинна. Цена сделки превышает 13 млн евро, пишет портал YLE.

Строительные работы начнутся уже в этом месяце и завершатся, согласно предварительной оценке, летом 2021 года. Согласно YIT, в условия заключенного договора входит строительство трехэтажного терминала площадью 40000 квадратных метра, пассажирской зоны с детской площадкой и парковки.

Круизный терминал будет построен в порту Старого города в непосредственной близости от уже существующих пассажирских терминалов. Строение будет обогреваться за счет солнечных батарей и энергии, выработанной генераторами из морской воды.

В низкий сезон для круизов строение будет действовать как площадка для мероприятий, концертов и конференций. Вместимость терминала составит порядка 2000 человек.

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