Британский парламент одобрил законопроект о Брекзите

Теперь законопроект должен получить одобрение Палаты лордов. Рассмотрение законопроекта назначено на следующую неделю.

Из принятого законопроекта следует, что на Брекзит у правительства будет время до конца 2020 года. Однако и в Брюсселе, и в рядах британской оппозиции этот срок называют излишне оптимистичным.

В 2016 году Великобритания провела референдум, по итогам которого было решено выйти из состава Евросоюза. Дата Брекзита уже несколько раз переносилась.