Британский парламент одобрил законопроект о Брекзите

Палата общин парламента Великобритании одобрила в третьем чтении законопроект, разрешающий выход из Европейского союза 31 января. За проголосовали 330 депутатов, против — 231, передает Коммерсантъ со ссылкой на AP.
Теперь законопроект должен получить одобрение Палаты лордов. Рассмотрение законопроекта назначено на следующую неделю.
Из принятого законопроекта следует, что на Брекзит у правительства будет время до конца 2020 года. Однако и в Брюсселе, и в рядах британской оппозиции этот срок называют излишне оптимистичным.
В 2016 году Великобритания провела референдум, по итогам которого было решено выйти из состава Евросоюза. Дата Брекзита уже несколько раз переносилась.
Как пишет ТАСС, результаты сегодняшнего голосования подтверждают прогнозы аналитиков о том, что у премьера Бориса Джонсона не возникнет сложностей с выходом страны из Евросоюза к этому сроку.