Чт, 9.01.2020
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Британский парламент одобрил законопроект о Брекзите

Демонстрант против Брекзита

ФОТО: NIKLAS HALLE'N/AFP

Палата общин парламента Великобритании одобрила в третьем чтении законопроект, разрешающий выход из Европейского союза 31 января. За проголосовали 330 депутатов, против — 231, передает Коммерсантъ со ссылкой на AP.

Теперь законопроект должен получить одобрение Палаты лордов. Рассмотрение законопроекта назначено на следующую неделю.

Из принятого законопроекта следует, что на Брекзит у правительства будет время до конца 2020 года. Однако и в Брюсселе, и в рядах британской оппозиции этот срок называют излишне оптимистичным.

В 2016 году Великобритания провела референдум, по итогам которого было решено выйти из состава Евросоюза. Дата Брекзита уже несколько раз переносилась.

Как пишет ТАСС, результаты сегодняшнего голосования подтверждают прогнозы аналитиков о том, что у премьера Бориса Джонсона не возникнет сложностей с выходом страны из Евросоюза к этому сроку.

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