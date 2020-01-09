Фото: знаменитый паром попробуют пустить с молотка в третий раз

В первый раз легендарный корабль типа ro-ro был выставлен на аукцион по стартовой цене 95 000 евро. К сожалению, заинтересованных сторон не было, и аукцион не состоялся.

Light of the Sea ФОТО: Karoliine Aus

В ходе второй попытки цена Light of the Sea была снижена до 71 250 евро: это максимальное официально разрешенное снижение цены за один раз. Тогда, по словам судебного исполнителя Раннара Лийтмаа, заинтересованные были, но участников аукциона все равно не оказалось.

Третья попытка продать судно состоится 14 января, и теперь начальная цена будет снижена до 53 450 евро.

Light of the Sea был построен в 1972 году. В последние два года он стоит на пристани в Пярну.

