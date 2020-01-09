Чт, 9.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу

Фото: знаменитый паром попробуют пустить с молотка в третий раз

Norras ehitatud reisiparvlaeva Light of the sea tulevik on endiselt tume: kas temast saab veel sõidulooma või lõigatakse 48aastane alus tükkideks ja müüakse vanarauaks.

ФОТО: Karoliine Aus

В аукционной среде судебных исполнителей и банкротных управляющих можно зарегистрироваться на аукцион по продаже бывшего пассажирского парома кихнуской линии Liisi, переименованного в Light of the Sea, пишет Pärnu Postimees.

В первый раз легендарный корабль типа ro-ro был выставлен на аукцион по стартовой цене 95 000 евро. К сожалению, заинтересованных сторон не было, и аукцион не состоялся.

Light of the Sea

ФОТО: Karoliine Aus

В ходе второй попытки цена Light of the Sea была снижена до 71 250 евро: это максимальное официально разрешенное снижение цены за один раз. Тогда, по словам судебного исполнителя Раннара Лийтмаа, заинтересованные были, но участников аукциона все равно не оказалось.

Третья попытка продать судно состоится 14 января, и теперь начальная цена будет снижена до 53 450 евро.

Light of the Sea был построен в 1972 году. В последние два года он стоит на пристани в Пярну.

Запасы горючего были проданы отдельно

ФОТО: Karoliine Aus

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