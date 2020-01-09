Чт, 9.01.2020
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Михкельсон: непонятно, зачем эстонским военнослужащим оставаться в Ираке

Марко Михкельсон

ФОТО: Peeter Langovits.

Заместитель председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что, скорее всего, эстонские военнослужащие в ближайшее время вернуться домой из Ирака, поскольку непонятно, зачем им там оставаться, сообщает Rus.ERR.

Марко Михкельсон ранее говорил, что ситуация на Ближнем Востоке похожа на Балканы времен Франца Фердинанда, и после пресс-конференции президента США Дональда Трампа в среду, 8 января, его мнение о ситуации не изменилось.

По словам Михкельсона, сейчас самый главный сдерживающий фактор - ядерное оружие. "Это сдерживает много горячих голов, которые хотели бы использовать военную силу в национальных интересах", - отметил политик.

По мнению парламентария, ситуация еще не разрешилась, и отношения между США и Ираном в ближайшее время будут напряженными.

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