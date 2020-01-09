Видео: мошенники ищут в Эстонии не только жертв, но и потенциальных сообщников

«Мы думаем, что это глобальная система. Вполне возможно, что соглашения заключаются в даркнете, и участвуют люди со всего мира», - сказал Тамбре в эфире программы Otse Postimehest.

Глава бюро подтвердил, что существует международное сотрудничество для предотвращения мошенничества. Успешнее всего международное сотрудничество идет с ближайшими соседями: у Латвии и Литвы также есть проблема с мошенниками, которые обещают жертвам беспрецедентные инвестиционные возможности.

"В Эстонии также делаются предложения о работе: кто будет звонить и кто готов одалживать свои банковские счета для осуществления переводов. По всему миру обманывают миллиарды людей. Это очень большие суммы », - объясняет Тамбре.