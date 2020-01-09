Видео: мошенники ищут в Эстонии не только жертв, но и потенциальных сообщников

По словам директора Центрального криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, телефонные мошенничества распространяющиеся в Эстонии в последние годы, напоминают работу организованной преступности.
«Мы думаем, что это глобальная система. Вполне возможно, что соглашения заключаются в даркнете, и участвуют люди со всего мира», - сказал Тамбре в эфире программы Otse Postimehest.
Глава бюро подтвердил, что существует международное сотрудничество для предотвращения мошенничества. Успешнее всего международное сотрудничество идет с ближайшими соседями: у Латвии и Литвы также есть проблема с мошенниками, которые обещают жертвам беспрецедентные инвестиционные возможности.
"В Эстонии также делаются предложения о работе: кто будет звонить и кто готов одалживать свои банковские счета для осуществления переводов. По всему миру обманывают миллиарды людей. Это очень большие суммы », - объясняет Тамбре.
Жертвы могут вернуть свои деньги только в том случае, если они действуют как можно быстрее. «В теории и на практике деньги можно получить только путем немедленной реакции. Если человек делает перевод и оказался в замешательстве, единственный способ - сообщить об этом полиции и банку немедленно. Это почти единственный способ вернуть деньги», - предупредил Урмет Тамбре.