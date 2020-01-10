Видео ⟩ NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет

Гариб также опубликовал видеозапись в своем Twitter, которую он, по его словам, получил от источника. Он подчеркивает, что не может гарантировать подлинность кадров, но находится в контакте с источником и может запросить у него метаданные. The New York Times отмечает, что проверила видео.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB — 🤖Nariman (@NarimanGharib) 9 января 2020 г.

Газета указывает, что видео снято в населенном пункте Паранд (провинция Тегеран) неподалеку от тегеранского аэропорта. Именно там украинский «Боинг» перестал выходить на связь после взлета.

По данным издания, после попадания ракеты в самолет произошел небольшой взрыв, но лайнер не упал. Другие видео, подлинность которых The New York Times подтвердила, но не опубликовала, показывают, что некоторое время горящий самолет летел в сторону аэропорта, но затем взорвался в воздухе и упал.

Накануне вечером премьер-министр Канады Джастин Трюдо привел данные канадской разведки, по мнению которой украинский самолет был по ошибке сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». С аналогичным заявлением выступил и британский премьер Борис Джонсон. До этого версию о попадании иранской ракеты в «Боинг» из-за ошибки выдвинул американский журнал Newsweek.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после взлета возле аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Все находившиеся на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа - погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа). Большинство погибших - граждане Ирана (82) и Канады (63), остальные были из Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

На данный момент Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.