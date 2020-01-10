Люганузе сделал шаг к примирению

Во вторник в Майдла встретились представители Кивиылиской 1-й средней школы и Люганузеской волости. После часовой беседы стороны сообщили, что они пришли к компромиссному решению, которое может привести к отмене забастовки учителей. Но для этого стороны должны достичь соглашения, а волостному управлению, которое до сих пор занимало жесткую позицию и считает, что оно не ошиблось с освобождением директора от должности, придется сделать шаг назад. Учителя же готовы отказаться от забастовки также в случае, если Хейди Уусталу не видит для себя возможности продолжить руководство школой.

Хочет школьного мира

Старейшина Люганузеской волости Виктор Рауам после встречи во вторник сказал, что в качестве компромисса он готов пригласить Хейди Уусталу вернуться в школу и позвонит ей уже во вторник, чтобы договориться о встрече на четверг. Это будет первый раз как до, так и после освобождения Хейди Уусталу от должности, когда волостной старейшина ищет контакта с ней, хотя на встрече с общиной и родителями старейшина тоже обещал, что свяжется с нею.

"Тогда у меня не было для этого основания", - объяснил Рауам, почему телефонный звонок до сих пор не сделан. Теперь, когда стороны договорились о том, что Хейди Уусталу сделают предложение занять пост исполняющей обязанности директора школы до конца учебного года, оно у него есть.

Ни Рауам, ни представители школы на самом деле не знают, воплотится ли этот компромисс, поскольку Хейди Уусталу не была приглашена на встречу. Реализация этого компромисса во многом зависит от волостного старейшины и его готовности пойти навстречу условиям Хейди Уусталу. До сих пор волостное управление считало свой поступок единственно правильным и не видело причины идти на примирение. На встрече по вопросу школы Рауам также напомнил, что обе стороны сказали в медиа, что не видят возможности продолжать.

Однако Рауам заверил, что в части условий Уусталу для него нет, так сказать, красной черты, которую он не может и не должен переступать, и первоочередная цель управы - восстановление школьного мира.

Все зависит от предложения

Хейди Уусталу сказала вчера "Северному побережью", что до встречи не может ничего комментировать. "На данный момент я могу прокомментировать только то, что пойду на переговоры, если поступит такое предложение. Я тоже заинтересована в том, чтобы найти для школы максимально хорошее решение, но важно и то, приемлемы ли для меня предлагаемые условия. У меня есть свои мысли, но я не хочу заранее влиять на переговоры. Я готова выслушать волостного старейшину и провести переговоры", - сказала она.

Хейди Уусталу. Матти Кямяря / Põhjarannik ХЕЙДИ УУСТАЛУ: Я тоже заинтересована в том, чтобы найти для школы максимально хорошее решение, но важно и то, приемлемы ли для меня предлагаемые условия.

По словам представителя учителей Марилийс Рандмер, им очень хочется верить, что волостной старейшина сдержит свое обещание и Хейди Уусталу по крайней мере до конца учебного года вернется на свою должность. "Надеюсь, что и волость поняла, что освобождать директора от должности посреди учебного года - это очень плохо", - отметила она. Рандмер добавила, что директор - это часть коллектива, и нельзя надеяться, что новый человек сумеет посреди года углубиться во все готовые планы, идеи и цели.

После того как учебный год завершится, волость сможет приступить к поискам уже нового руководителя.