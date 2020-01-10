Ненавидимый эстонскими болельщиками Виктор Кашшаи возглавил российских судей

Кашшаи был арбитром ФИФА с 1 января 2003 года. Судейскую карьеру он завершил в конце 2019 года. Венгр обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1) в сезоне-2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а также на Евро-2012 в Польше и Украине. На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине он судил финал. Вместе с Виктором Кашшаи к работе в департаменте инспектирования приступит Дьердь Ринг.