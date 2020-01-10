Ненавидимый эстонскими болельщиками Виктор Кашшаи возглавил российских судей

РФС официально подтвердил назначение.
«Российский футбольный союз сообщает о кадровых назначениях руководителей двух департаментов – судейства и инспектирования. Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса», – сказано в информационном сообщении.
Кашшаи был арбитром ФИФА с 1 января 2003 года. Судейскую карьеру он завершил в конце 2019 года. Венгр обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1) в сезоне-2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а также на Евро-2012 в Польше и Украине. На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине он судил финал. Вместе с Виктором Кашшаи к работе в департаменте инспектирования приступит Дьердь Ринг.
B апреле 2017 года Кашшаи обрел широкую известность, приняв ряд спорных решений в матче плей-офф Лиги чемпионов «Реал Мадрид» – «Бавария» (4:2). Венгр также известен тем, что осенью 2018-го назначил пенальти в матче группового этапа ЛЧ «Манчестер Сити» – «Шахтер» (6:0), когда полузащитник Рахим Стерлинг запнулся о газон.
Кашшаи судил и матч плей-офф за выход на Евро-2012 между Эстонией и Ирландией (0:4), удалив в концовке встречи футболистов нашей сборной Андрея Степанова и Райо Пийроя.