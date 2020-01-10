Артемий Панарин продолжает свой блестящий сезон в Нью-Йорке

Впервые за полтора месяца в составе "Виннипега" нашлось место Дмитрию Куликову. Россиянин не играл с 29 ноября из-за травмы, но сегодня, в первом матче после вынужденного перерыва, Куликов сразу отметился результативным пасом на Марка Шавли, выведя "Джетс" вперед, 4:3, в матче с "Бостоном". К сожалению, удержать победный счет представителям Манитобы не удалось: на 51-й минуте третью шайбу в матче забросил Давид Пастрняк, а через несколько секунд окончательный счет в матче, 5:4 в пользу "Бостона" установил Дебраск.

Чешский форвард "Медведей" Давид Пастрняк оформил свой трети хет-трик в сезоне, забросив 35 шайб в 45 встречах. Пастрняк лидирует в гонке снайперов НХЛ этого сезона.

Три из четырех шайб "Тампы" в матче против "Айлендерс" (4:0) - на счету россиян: Никита Кучеров сделал дубль, а еще одну шайбу провел защитник Михаил Сергачев. Кучеров продлил результативную серию (4+5) до 6 игр.

В дерби "Рейнджерс" и "Девилс" (6:3) результативными действиями отметились все российские полевые игроки. Павел Бучневич ("Рейнджерс") и Никита Гусев ("Дэвилс") записали на свой счет по результативному пасу, а Артемий Панарин забросил шайбу, сделал две голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3) и был признан второй звездой. Россиянин набрал три очка во второй игре подряд и не менее трех – в седьмой раз в сезоне. Всего в 43 матчах чемпионата на счету Панарина 61 (24+37) балл.

Денис Гурьянов и Александр Радулов забросили по шайбе в матче "Далласа" и "Анахайма" (3:0). Для Гурьянова шайба стала десятой в сезоне.

Евгений Дадонов своей 19-й шайбой в сезоне помог "Флориде" дома обыграть "Ванкувер" 5:2.

Результаты остальных встреч:

Монреаль – Эдмонтон – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Сент-Луис – Баффало – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Чикаго – Нэшвилл – 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

Калгари – Миннесота – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)