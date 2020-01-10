Популярная авиакомпания предлагает работу жителям Эстонии: отсутствие опыта в авиации - не беда

«AirBaltic уже много лет принимает на работу молодых людей из Эстонии, которых характеризует ответственность, хорошее знание языков и внимательное отношение к своим рабочим обязанностям. В последнее время мы видим, что интерес молодых людей к работе в авиации заметно вырос и делаем все, чтобы быть в правильное время в правильном месте. Приходящие к нам на работу молодые люди особенно ценят международный опыт, а так же возможность поддерживать баланс между рабочей и семейной жизнью», - сказала заместитель президента airBaltic в сфере управления персоналом Aлина Рощина.

Всех заинтересованных airBaltic приглашает на свое мероприятие и просит захватить свое СV и ИД-карту. Цель мероприятия - познакомить будущих работников предприятия с работой в airBaltic, самолетами фирмы, современным центром бортового персонала в Риге, проинформировать о свободных рабочих местах и также дать общее представление о карьерном росте и профессиональном развитии на будущее.

Отсутствие опыта в авиации не является в данном случае минусом, так как предприятие предлагает свою программу обучения длительностью в восемь недель. Во время обучения airBaltic выплачивает будущим работникам стипендию. Новые группы начинают обучение ежемесячно, также в авиакомпании существует программа по обучению уже опытного персонала.