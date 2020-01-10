"Барселона" проиграла "Атлетико" в жарком полуфинале Суперкубка Испании

Первый тайм выдался безголевым, но жарким - в концовке первого тайма между игроками обеих клубов случились стычки. Все началось с того, что после одного из эпизодов у ворот «Барсы» защитник Жорди Альба рукой коснулся лица полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса. После того, как главный арбитр матча Хосе Луис Гонсалес Гонсалес дал свисток на перерыв, к Феликсу подошел нападающий «Барселоны» Лионель Месси, между игроками случился конфликт.

К Феликсу затем подбежал Луис Суарес и начал что-то объяснять. Защитник «Атлетико» Стефан Савич попытался оттащить уругвайца, оба игрока начали толкаться. Судья Гонсалес Гонсалес показал обоим по желтой карточке.