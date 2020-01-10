В Эстонии участились случаи краж топлива из баков лесной техники

B Рождество в лесу в волости Алутагузе из автобуса украли тысячу литров топлива, а из трактора – инструменты. 8 января в волости Люганузе с техники, которая находилась в лесу, сняли аккумуляторы и украли около 80 литров топлива.

«Как правило, техника находится на объекте и в то время, когда работы не осуществляются, поэтому просим применять меры для сохранения имущества. Например, по возможности заправлять бак утром или непосредственно перед началом работы, установить на объект камеру наружного наблюдения, - сказал руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант. - Если у объектов по лесозаготовке вы заметите подозрительных людей или автомобили, сообщите об этом полиции по номеру 112. Если совершена кража, передайте эту информацию полиции при первой же возможности. Таким образом мы сможем оперативно среагировать и в результате вернуть пострадавшему его имущество, а также задержать преступников».