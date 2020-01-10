Уникальные исторические находки в старом тартуском доме

Жилой дом на Лай, 36 в Тарту имеет увлекательную историю и, следовательно, был шанс, что предстоит много открытий. По этому адресу находился одноэтажный каменный дом, принадлежавший роду фон Ренненкампфов. В 1775 году он был серьезно поврежден пожаром.

Вдова одного из фон Ренненкампфов - Каролине Софие - с 1778 по 1786 год строила дом заново, и первый этаж был в 1780-х годах. Искусствовед Энрико Тальвисту говорит, что с тех пор на первом этаже сохранились двустворчатые межкомнатные двери с мотивами в виде листьев в стиле рококо, автором которых считается плотник Адам Пауль. Можно с уверенностью сказать, что дверь с панелями в стиле барокко относится к XVIII веку.

Рядом с этой дверью обнаружен фрагмент обоев того же периода, что, по мнению специалистов, встречается довольно редко. Кроме того, к еще более раннему периоду, безусловно, относится другая находка: в комнате, когда-то служившей салоном, рядом с печью обнаружили два слоя краски, которые никоим образом не соответствуют другим слоям в этом же помещении.

Фрагмент обоев XVIII века. ФОТО: Heli Tuksam

В 1803 году наследники Ренненкампфа продали дом Отто фон Кноррингу, семья которого владела этой недвижимостью более ста лет. В 1922 году оба здания были проданы Тартускому университету.

Большие фрагменты настенной росписи видны из-под основного слоя штукатурки, а в целом на стенах два-три слоя штукатурки, в зависимости от комнаты, говорят специалисты. По стилю их можно отнести к началу XIX века, когда здание было куплено Отто фон Кноррингом.

Фрагмент лепнины в зале. ФОТО: Heli Tuksam

До сих пор искусствоведы уделяли больше внимания представительным помещениям второго этажа, особенно лепным украшениям. Решение отделки комнат второго этажа выдержано в стиле историзм, и некоторые элементы были добавлены довольно поздно, в XIX веке. Конечно, стоит упомянуть филигранную малярную работу и великолепно оформленный зал, где на композитной штукатурке были обнаружены следы золота. Однако эксперты считают самыми ценными находками именно обнаруженные на первом этаже.