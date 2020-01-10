Таллиннский успех матчей КХЛ заставил финский "Йокерит" вернуться в "Тондираба"

"В конце 2018 года мы уже играли в Таллинне и получили много положительных откликов, как от своих болельщиков, так и от российских. Благодарили нас и эстонские любители хоккея. Поэтому мы решили, что в 2020 году проведем еще два матча в Таллинне" - сказал руководитель пресс-службы "Йокерита" Ииро Кеурулайнен.

Поблагодарило руководство финского клуба и календарь КХЛ, благодаря которому обе встречи пройдут в удобное для болельщиков время: "В этом году фанатам повезло - игры пройдут в пятницу и субботу. Кто хочет - может остаться на субботний матч, либо сразу по окончании матча вернуться домой, не думая о том, что завтра рабочий день".

Хоккей в Финляндии спорт номер один, а посещаемость клубной лиги Финляндии такова, что дворцы на 5000-6000 зрителей практически всегда битком. Посещаемость "Йокерита" является одной из лучших в КХЛ и Европе, но в последний сезон количество зрителей на матчах финского клуба упало на 15%. Несмотря на это Кеурулайнен настроен оптимистически: " Мы ожидаем на матче 2000-2500 болельщиков из Хельсинки. Таллинн - одно из наиболее любимых мест для отдыха у финнов и, возможно, кто-то вместе с хоккеем совместит и прогулки по столице Эстонии".

Матчи КХЛ в Таллинне всегда собирают аншлаги даже если соперники - не самые сильные по меркам одной из лучших хоккейных лиг Европы. Могут ли эстонские болельщики рассчитывать на то, что "Йокерит" проведет в Таллинне большее количество игр в сезоне, а может даже и матч плей-офф?