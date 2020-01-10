Подкаст ⟩ «Как же бесит!» цензура

Дорогие читатели Rus.Postimees, текст ниже – это лишь первые несколько минут подкаста, поэтому советуем слушать его полностью, нажав на кнопочку play выше или в приложении Spotify и Apple Podcasts.

Катя: Привет всем, я Екатерина Павлова.

Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина. И меня бесит цензура. Вернее, меня бесят не только эпизодические случаи цензуры в нашей стране, но и когда люди, имеющие весьма слабое представление о работе журналистов, бросаются голословными обвинениями в цензуре.

Катя: Знаешь, диванные критики СМИ - мои любимые люди. А когда наш Postimees последний раз обвиняли в цензуре?

Олеся: Если ты имеешь в виду русский Postimees, то, очевидно, в связи со «Спутником», в защиту которого местные русские журналисты якобы побоялись высказаться.

Катя: Страшно-страшно.

Олеся: Ужасно, да. Прямым текстом отвечаю: никто и никогда не запрещал высказываться ни за, ни против «Спутника». Это само по себе нонсенс, чтобы кого-то где-то наверху эта тема интересовала.

Катя: А почему тогда не высказались?

Олеся: Если бы этот скандал случился в другое время, не под праздники, не когда работники разбрелись по рождественским отпускам, по больничным, здесь просто некому было этим заниматься. Когда все тут таскают столы и компьютеры… Просто ни у кого руки не дошли. Это что касается нашей редакции. За остальных я просто не могу говорить. Возможно, просто тема неактуальна.

Катя: По сути, журналисты не высказались в защиту «Спутника». Это факт. Может быть кто-то высказался, что жалко людей, нехорошо все это, но руку помощи никто не предложил. На мой взгляд, конечно, препятствовать работе «Спутника» - это беспредел и ограничение свободы прессы, хоть я первая кто считает, что читать «Спутник» вредно для психики. Но надо ли его закрывать? Это большой вопрос. Олесь, вот ответь честно с позиции главреда конкурирующего издания.

Олеся: Это кто здесь конкурирующее издание?! Я не ленюсь смотреть статистику. Последний раз у «Спутника», кажется, было 5000 пользователей в неделю. Для сравнения у нас 122 000. Кстати, мне в декабре, когда этот скандал только разворачивался, внештатный автор предложил очень критическую статью, в которой одобрялось закрытие «Спутника» - я вежливо отказалась его публиковать, потому что рождественский мир и мне не хочется это делать. Мне противно участвовать в травле. Но вставать и говорить: «Свободу Деточкину!»… Я не думаю, что люди, работавшие на «Спутнике», стали бы высказываться в мою защиту, если бы вдруг по какой-то причине я вылетела отсюда. Я думаю, там было бы гораздо больше злорадства, чем солидарности.

Катя: Считаешь ли ты закрытие «Спутника» случаем цензуры?

Олеся: Я считаю, что это случай идиотизма. Мне на самом деле непонятна прагматика преследования. Мне кажется, финансовое давление на «Спутник» абсолютно нерационально. И справедливо замечалось, что санкции против Киселева были введены еще в 2014 году. Чего ж вы сейчас спохватились? Нашли лазейку. Достаточно дико все это выглядит. А если учитывать, что влияние «Спутника» на массовую аудиторию маргинально... Зачем тогда? Какую цель мы преследуем, оказывая сейчас давление на его сотрудников? Даем пропагандистскому каналу возможность продемонстрировать себя в роли невинной жертвы недемократической западной системы?

Продолжение слушайте в подкасте! Далее:

Обсуждаем, существуют ли темники

Начнут ли преследовать других за то, что их родственники или друзья работают на подобные «Спутнику» СМИ?

Маргарита Корнышева о существовании цензуры в Эстонии и ее позиция в вопросе закрытия «Спутника»

Занимаются ли эстонские СМИ пропагандой?

Что такое «редакционная политика»?

Предыдущий подкаст на тему "Как же бесит салют" можно прослушать здесь.