Пт, 10.01.2020
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M.V.Wool разрешили частично возобновить работу завода в Харку

Завод и магазин M.V.Wool в Харку.

ФОТО: Tairo Lutter

Ветеринарно-пищевой департамент разрешил рыбоперерабатывающему предприятию M.V.Wool возобновить работу логистического склада на заводе в Харку, и в ближайшие дни завод сможет возобновить работу в пробном режиме.

С 10 января также снова открылся фирменный магазин Mati kalapood, пишет Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу M.V.Wool.

«При запуске производства мы сначала изготовим пробную партию и сообщим о результатах Ветеринарно-пищевому департаменту. Согласно плану предприятия по лабораторному анализу продукции, M.V.Wool будет проверять все партии продукции до отправки в розничную торговлю, чтобы убедиться в их чистоте», - сообщили в компании.

По словам председателя правления M.V.Wool Меэлиса Ветевоола, последние пробы показывают, что на обоих заводах компании в Вихтерпалу и Харку в результате проведенной чистки удалось полностью уничтожить бактерию листерия штамма ST1247, из-за которой деятельности предприятия была приостановлена в ноябре прошлого года.

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