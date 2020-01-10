M.V.Wool разрешили частично возобновить работу завода в Харку

С 10 января также снова открылся фирменный магазин Mati kalapood, пишет Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу M.V.Wool.

«При запуске производства мы сначала изготовим пробную партию и сообщим о результатах Ветеринарно-пищевому департаменту. Согласно плану предприятия по лабораторному анализу продукции, M.V.Wool будет проверять все партии продукции до отправки в розничную торговлю, чтобы убедиться в их чистоте», - сообщили в компании.