Создатель World of Tanks организует партию для участия в выборах в Госдуму

По словам Макарова, партия намерена уже в этом году побороться за места в региональных парламентах, а в дальнейшем выдвинуть своих кандидатов в Госдуму. Особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться голосование членов движения. На создание электронной платформы планируется потратить один миллион долларов, и в партию изначально пригласят разработчиков ведущих региональных IT-компаний. "Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах", – заявил Макаров. Учредительный съезд запланирован на 5 марта.

В оргкомитет партии, помимо Макарова, войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы "Яндекс.Деньги" Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер "Живого журнала", совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков, передает Newsru.com.

Другие эксперты отмечают, что российской политике не хватает информационных технологий, однако здесь не поможет хайповое применение Blockchain. Кроме того, для самостоятельного участия в выборах 2020 года у проекта почти не остается времени: партия должна получить федеральную регистрацию, а потом в течение полугода зарегистрировать отделения хотя бы в 43 регионах. Получается, что эти два этапа новому проекту предстоит пройти всего за три месяца, а канализировать протест образованных и молодых жителей мегаполисов таким образом попросту не получится.

Не исключено, что новая партия должна будет заняться продвижением позитивного образа электронного голосования, которое по итогам 2019 года властям не удалось. А представители IT-бизнеса могли согласившиться финансировать этот проект, рассчитывая на некие преференции от власти по будущим онлайн-проектам.

Как сообщил источник в российской игровой индустрии, компания Wargaming "давно перестала быть просто разработчиком игр и реклама ей точно не нужна". По его словам, компания активно участвует в качестве спонсора во множестве мероприятий патриотической направленности в России и Белоруссии и "обладает влиянием, далеко выходящим за рамки сферы IT". Собеседник издания не исключает, что Макаров "решил поиграть в политику" и превратить влияние и финансы компании "в нечто большее".

Ранее сообщалось, что к выборам в Госдуму 2021 года предлагается допустить большое число малых партий, чтобы при перераспределении их голосов прошедшим в Госдуму партиям досталось больше мандатов. "Единой России" в этом случае по спискам может достаться 35-40%, три четверти округов выиграют провластные одномандатники, а за счет перераспределения оставшихся голосов будут получены дополнительные мандаты.