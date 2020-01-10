Фотография погибшей украинской стюардессы растрогала пользователей соцсетей

«Работа, я люблю тебя», — подписала она фото, размещенное 21 декабря. Пользователи откликнулись сочувствующими высказываниями в адрес сотрудницы авиакомпании. «Красивая девушка, ей бы жить да жить еще», - писал один из них. «Господи, как же жалко молодых... Царство небесное», - пожелала другая.

Некоторые юзеры заметили мистическую связь между биографическим описанием аккаунта стюардессы и ее трагической судьбой. В информации о себе бортпроводница написала на английском языке: «Я верю, что могу летать. Верю, что могу прикоснуться к небу». «Вот и прикоснулась к небу! Бойтесь своих желаний, они имеют свойство исполняться...» - посочувствовала подписчица.