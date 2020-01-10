Эстонские спортсмены стартуют на юнешеской Олимпиаде

С задачей нести флаг Эстонии на торжественном открытии Лиив сталкивается не впервые - она была знаменосцем и в Сараево на зимнем Юношеском Олипийском фестивале в прошлом году. „Быть знаменосцем очень волнующе и ответственно, особенно когда делаешь это уже во второй раз", сказала Лиив, кто вступит в борьбу на 10км дистанции уже в субботу.

На церемонии открытия в Лозанне эстонская делегация одета в экипировку от Salomon. Церемонию открытия можно посмотреть на специальной странице игр ЭОК https://www.eok.ee/lausanne-2020.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут в Лозанне с 9 по 22 января. В грандиозном спортивном мероприятии, которое проходит раз в четыре года, принимают участие спортсмены в возрасте 15–18 лет. Всего на старт выйдут 1880 молодых спортсменов со всего мира – 940 девушек и 940 юношей. 11 стран будут принимать участие в зимних юношеских играх впервые: Албания, Азербайджан, Эквадор, Гаити, Косово, Северная Корея, Катар, Сингапур, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Туркменистан. Из них Гаити, Катар и Туркменистан никогда не принимали участия ни в одних зимних олимпийских стартах.

Эстонская сборная представлена 25 спортсменами по 9 видам спорта. В пятницу соревнуются восемь эстонских спортсменов. В 10 часов (местное время) начнёт соревнования смешанная команда кёрлинга (Катарийна Кламмер, Натали Ведро, Хенри Грюнберг и Ромет Мяэсалу), кто встретится с командой Южной Кореи. В 16 часов на лёд выйдет фигурист Арлет Леванди. В это же время начнут борьбу хоккеисты 3 против 3, где в команде "зелёных" выйдет на лёд Марек Починок, в команде "коричневых" Эрик Починок. В 17.30 начнёт соревнования Конрад Кудевита, кто играет в команде "синих".