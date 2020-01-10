Alexela: продажи 98-го бензина резко подскочили из-за биодобавок

«Если раньше доля бензина 98-й марки составляла семь-восемь процентов, то сейчас она перевалила за 30 процентов, а иногда приближается и к 40 процентов», - цитирует главу Alexela портал Rus.ERR .

По его словам, потребители опасаются вредного воздействия биодобавок на двигатель, а в некоторых моделях автомобилей топливо с добавками вообще использовать нельзя.

Он добавил, что довольно высокие цены на нефть на мировом рынке стоят на прочном фундаменте, который состоит из соглашения ОПЕК с Россией об ограничении нефтедобычи и надежды на заключение торгового соглашения между США и Китаем. Дальнейшие изменения будут зависеть от решений, которые ОПЕК примет в марте этого года.