Глава Alexela: на рынке топлива царит полная неразбериха
Когда большинство автозаправочных станций начали в 2019 году продавать топливо с биодобавками, резко возросли продажи бензина с октановым числом 98, освобожденного от новых требований, сообщил в пятницу председатель правления топливной компании Alexela Алан Вахт в утреннем эфире телеканала ETV.
«Если раньше доля бензина 98-й марки составляла семь-восемь процентов, то сейчас она перевалила за 30 процентов, а иногда приближается и к 40 процентов», - цитирует главу Alexela портал Rus.ERR.
Он добавил, что довольно высокие цены на нефть на мировом рынке стоят на прочном фундаменте, который состоит из соглашения ОПЕК с Россией об ограничении нефтедобычи и надежды на заключение торгового соглашения между США и Китаем. Дальнейшие изменения будут зависеть от решений, которые ОПЕК примет в марте этого года.
В зависимости от этого решения бензин 95-й марки в Эстонии может как подешеветь до 1,10 евро за литр, так и подорожать до 1,55 евро за литр.