Ласнамяэ приглашает на бесплатный бал-маскарад на коньках

В это воскресенье, 12 января, в 15:30 управа района Ласнамяэ приглашает весело и спортивно провести время на бесплатном семейном мероприятии «Маскарад на льду» в ледовом холле «Тондираба».
По словам заместителя старейшины Ласнамяэ Елены Калбиной, мероприятие для всей семьи – это отличная возможность насладиться зимними забавами в бесснежную зиму. «Мороза и снега на улице пока нет, поэтому мы дарим возможность бесплатно провести несколько часов на коньках с семьей и друзьями», - сказала Калбина.
«Управа района рада пригласить жителей Ласнамяэ на мероприятие „Маскарад на льду“, которое пройдет в ледовом холле „Тондираба“, чтобы начать новый год с веселого праздника. Поскольку устоять на льду – задача непростая, то желаем всем в новом году твердого шага и зоркого глаза на пути к своей мечте», - добавила она.
Для поднятия праздничного настроения просим взять с собой любой маскарадный аксессуар. Также желательно наличие собственных коньков, поскольку количество коньков в прокате ограничено.
За лучшую современную музыку на мероприятии будет отвечать «Русское радио». Также на месте всех ждут интересные розыгрыши, отличные сюрпризы и множество подарков.