Ласнамяэ приглашает на бесплатный бал-маскарад на коньках

По словам заместителя старейшины Ласнамяэ Елены Калбиной, мероприятие для всей семьи – это отличная возможность насладиться зимними забавами в бесснежную зиму. «Мороза и снега на улице пока нет, поэтому мы дарим возможность бесплатно провести несколько часов на коньках с семьей и друзьями», - сказала Калбина.

«Управа района рада пригласить жителей Ласнамяэ на мероприятие „Маскарад на льду“, которое пройдет в ледовом холле „Тондираба“, чтобы начать новый год с веселого праздника. Поскольку устоять на льду – задача непростая, то желаем всем в новом году твердого шага и зоркого глаза на пути к своей мечте», - добавила она.

Для поднятия праздничного настроения просим взять с собой любой маскарадный аксессуар. Также желательно наличие собственных коньков, поскольку количество коньков в прокате ограничено.