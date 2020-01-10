CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами

Согласно собранной США информации, иранский радар захватил потенциальную мишень - украинский самолет. Вскоре после этого лайнер рухнул. Разведка США не стала сразу сообщать о полученных данных, так как решила сначала их проверить, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

При этом американская сторона исходит из того, что иранцы сбили самолет по ошибке.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто из них не выжил.

Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.