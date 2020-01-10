Немецкого топ-футболиста подозревают в изнасиловании

По сообщению агентства, об изнасиловании полузащитником заявила 26-летняя женщина, которая утверждает, что тот надругался над ней во время вечеринки в Зальцбурге. Личный адвокат Ильзанкера отверг обвинения, отметив, что в версии пострадавшей есть множество несостыковок. «РБ Лейпциг» ситуацию пока не комментировал.

В сентябре 2018-го португальский футболист Криштиану Роналду также был обвинен в изнасиловании. Об этом публично объявила американка Кэтри Майорга. В июле этого года прокуратура Лас-Вегаса обвинения в адрес футболиста признала необоснованными.