Сотрудник Boeing: самолет 737 Max был "разработан клоунами под руководством обезьян"

Один из сотрудников Boeing, комментируя проблемы с компьютерной системой управления 737 Max, иронизирует, что "этот самолет был разработан клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян". Другой пишет, что он не позволил бы членам своей семьи летать на самолетах данного типа. "Я буду в шоке, если FAA сертифицирует этот кусок дерьма", - отмечает третий.

Резкая критика в адрес руководства Boeing

Из переписки следует, что Boeing пытался избежать обучения пилотов на тренажерах для 737 Max - дорогостоящего и трудоемкого процесса и прибегал к лоббистским методам при появлении требований со стороны регуляторов. Еще один сотрудник сокрушается по поводу ситуации в концерне: "Я не знаю, как устранить эти вещи. Они системные. Это культура. Очевидно, что наше высшее начальство понимает очень мало в этом деле, но при этом заставляет нас выполнять определенные цели", - пишет он.

Руководство Boeing назвало это переписку абсолютно неприемлемой и извинилось за содержащиеся в ней "провокационные заявления" перед регулятором, Конгрессом, клиентами и пассажирами.