В России перестали покупать одежду

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2019 году уровень продаж одежды, обуви и аксессуаров сократился на 3-4%, до 2,26-2,29 трлн руб. Это произошло впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб. Годом позже оборот рынка вырос на 1%, до 2,3 трлн руб., а спустя еще один год - на 3%, до 2,36 трлн руб. В 2018 году показатель оставался на прежнем уровне.

Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс связывает отрицательную динамику с падением потребительского спроса, повышением НДС с 18% до 20%, инфляцией, а также ростом долговой нагрузки населения, средний показатель которой к 1 октября достиг 24,6%. При этом одежда и обувь продолжают оставаться главной статьей экономии в российских семьях, опережая даже развлечения. По данным исследования Nielsen и Conference Board, в третьем квартале 2019 года на одежде экономили 56% россиян, на развлечениях - 52%, на отпуске - 34%. Кроме того, в 2019 году покупатели впервые стали массово стремиться к разумному потреблению, в том числе к длительному использованию товаров.

По словам партнера Deloitte Егора Метелкина, сокращение продаж связано прежде всего с падением реальных доходов населения. По уточненным данным Росстата, за январь-сентябрь 2019 года показатель сократился на 0,8%, а потребители продолжают переходить из среднего ценового сегмента в массовый, а из массового - в категорию дискаунтеров и подержанных вещей. Кроме того, на падении рынка сказалось 10-процентное падение трафика в магазинах и сокращение сезона продаж зимней одежды на фоне аномально теплых осени и начала зимы. Поэтому игрокам придется распродавать существующие зимние коллекции в следующем сезоне или же радикально снижать цены, чтобы избавиться от товара.