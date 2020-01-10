Не справляющиеся с уходом за собой жители Кохтла-Ярве говорят, что помощи от социальных работников они не получают. Единственный, на кого можно надеяться, это – местный полицейский, пишет Postimees.

Нуждающиеся в помощи жители Кохтла-Ярве остались один на один со своими бедами. По словам как соседей, так и участковых, самоуправление не обеспечивает жителей необходимой помощью. Город объясняет это тем, что нуждающиеся от предложенной помощи отказываются. Реальная же ситуации такова, что к ясно нуждающимся в помощи людям вместо социального работника ходит полицейский. Postimees принял с полицией участие в рейде обхода домов, чтобы выяснить, в каких условиях живут эти люди. Даже если законы напрямую не нарушены, открывшаяся картина вызывает слезы.

За баррикадой без электричества и труб

Середина сентября. Вместе с участковым полицейским Айли Авамери совершаем обход одного квартирного дома в Кохтла-Ярве. В подъезде в нос ударяет сильный запах. Причиной запаха является Аннелии, которая живет в этом доме уже три года. Разговаривающая в подъезде с журналистом женщина встревожена и нервозна, ее рассказ путанный. Она одета в нестиранную одежду. В квартире нет электричества, Аннелии не пользуется водой. «У меня трубы полопались. Это была плохая квартира, когда я ее купила. Но летом я пыталась, мало пользуюсь водой», - говорит Аннелии и тут же спрашивает у стоящего рядом с журналистом полицейского, может ли она выбрасывать мусор в окно?

В прошлом году соседи Аннелии звонили на тревожный номер и жаловались, что у живущей в одиночку в квартире женщины не работает канализация и поэтому она выбрасывает экскременты в окно. «Она писала в таз и выливала это в окно», - рассказала Валентина.

По инициативе квартирного товарищества в квартире поменяли трубы и установили новый унитаз. Аннелии же забила его одеждой, а сантехник нашел в нем даже нож. Теперь трубы опять забиты. Журналисту не удалось попасть в квартиру, но соседка Наталья, которая живет под Аннелии, пожаловалась, что та квартира покрыта грибком и оттуда идет неприятный запах. Унитаз Аннелии заполнен экскрементами, которые уже переливаются через край. «Я не могу привести к себе домой внука и сделать ремонт», - пожаловалась Наталья. И участковый полицейский Авамери подтвердила после обхода, что ситуация ухудшилась. Хотя Аннелии утверждает, что может справляться со своей жизнью сама, это явно не так.

В подъеде кохтла-ярвеского дома в нос ударяет сильный запах. Его причиной является жительница дома Аннелии, которая ведет себя странно, рассказывает небылицы и не пускает чужих в свою квартиру. ФОТО: Jekaterina Minkova

Вице-мэр Нина Алексеева говорит, что самоуправление уже несколько лет присматривает на Аннелии, но женщина отказывается от помощи и не пускает чужих в свою квартиру: «Я не могу силой отправить ее в дом призрения или в больницу, хотя мы считаем, что это можно было бы сделать». Директор Кохтла-Ярвеского центра социальной опеки Аарне Берендсен добавил, что социальный отдел не должен заниматься уборкой. Но по закону, самоуправление обязано оценить ситуацию нуждающегося в помощи и если выяснится, что человек нуждается в помощи в уборке, то оно должно это организовать.

Через три месяца после обхода дома Аннелии, в декабре Postimees встретился с вице-мэром города, директором центра социальной опеки и социальными работниками. На встрече социальный работник Александра Игнатьева заверила, что связанные с квартирой проблемы решены и тревожащего запаха больше из жилища Аннели не идет.

По словам члена правления квартирного товарищества Антонины Жгуро, это неправда: у Аннелии до сих пор нет электричества, а трубы по-прежнему забиты. В подъезде стоит все та же вонь. Жгуро добавила, что товариществу не остается ничего другого, как искать возможность выселения Аннелии.

И полиция заверяет, что неоднократно обращалась в социальный отдел Кохтла-Ярве. На запросы отвечали, что если человек не может самостоятельно организовать свою жизнь, то это еще не означает, что он опасен для себя или окружающих. Город посоветовал вызывать на место полицию или скорую помощь в случае, если женщина станет опасной для себя или других. Чиновники общаются с Аннелии минимум раз в месяц, они сама ходит в самоуправление, куда приносит коммунальные счета, которые город частично оплачивает.

По словам представителя Эстонской ассоциации социальной работы (ESTA) Яаники Луус, город неправильно подходит к делу: Аннелии нуждается в помощи и ее нужно попытаться убедить ее принять. Это долгая работа. «Нельзя говорить, что мы предлагали помощь, человек отказался и все остается так, как есть. Слабые социальные навыки могут быть обусловлены проблемами с душевным здоровьем, этим в любом случае нужно заниматься и искать психиатрическую помощь. Конечно, проще пролагать помощь радостному, дружелюбному человеку, который ее принимает»,- сказала Луус, по словам которой, это неправильно, что Аннелии занимаются другие: квартирное товарищество, полиция, общество, а не социальный работник.

Сотрудничество между полицией и городом не кажется эффективным Сотрудник полиции Айли Авамери ФОТО: Jekaterina Minkova В течение двух последних лет полиция передала в социальный отдел Кохтла-Ярве 75 сообщений о нуждающихся в помощи людях. Часть были повторными сообщениями. Если полиция получает информацию об одиноком человеке, который, например, по оценке соседей нуждается в помощи, полиция совершает визит на дом. После этого информация передается в социальный отдел. «Кохтла-Ярве действительно бросается в глаза тем, что в ответ на наши обращения поступает ответ, что человек от предложенной помощи отказался, или что он в ней не нуждается», - говорит участковый полицейский Айли Авамери. Для сравнения она приводит в пример соседнее самоуправление Тойла, где полицейским сейчас вообще не приходится отправлять повторные сообщения о нуждающихся в помощи людях: «Совершенно хватает, если передать информацию в волость, а позже мы узнаем, что помощь человеку оказана». Именно такой информации нет в отзывах Кохтла-Ярве. И это, несмотря на то, что и вице-мэр города, и социальные работники утверждают, что каждый день общаются в нуждающимися в помощи людьми.

В одиночку с таинственным хулиганом

Следующий обход делаем в кохтла-ярвеском общежитии. 58-летняя Раиса одета в грязную одежду, квартира завалена слоем мусора. Комната пропахла мочой. На столе испортившаяся еда. По необъяснимой причине женщина собирает в душе мокрую одежду и мусор, которые покрывают пол многосантиметровым слоем.

Живушая в кохтла-ярвеском общежити Раиса складирует одежду и найденный на улице мусор на полу, так что уже вырос многосантиметровый слой. ФОТО: Jekaterina Minkova

Выяснилось, что Раиса убеждена, что кто-то писает ей на пол. «Я бросаю тряпки», - объясняет она. Кто это делает, Раиса сказать не может. Она очень редко пускает кого-то в свою квартиру. В Эстонии у Раисы родственников нет, и никто к ней не приходит. Работники общежития неоднократно вмешивались, наводили порядок в ее жилище, но через какое-то время все становится по-прежнему.

Раиса жалуется, что у нее астма, цирроз печени и рак мозга. Она получает лекарства, но работник общежития на руки ей их не выдает: она может проглотить их все сразу. А если выдавать ей их по одной, то часто она отказывается.

Город заверяет, что давно занимается Раисой. По словам вице-мэра Нины Алексеевой, Раиса получает все услуги, которые вообще можно получить: прожиточное пособие, надзор в общежитии: «Мы хотели отправить ее жить в социальный дом, но она туда не захотела».

Представитель ESTA Яаника Луус говорит, что кроме работника по уходу к Раисе могла бы ходить медсестра на дому, которая следила бы за ее здоровьем. Такого специалиста может назначить семейный врач.

Если уходит опорное лицо

Когда бывший чиновник Министерства внутренних дел Алла еще жила в столице, у нее все было хорошо. В феврале прошлого года сын переселил Аллу в Кохтла-Ярве. Женщина живет там одна. Из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом в магазин она не ходит.

«Боюсь упасть, зимой вообще не могу выходить. Мне нужно, чтобы кто-то возил меня на машине», - говорит Алла. В феврале в квартире было только инвалидное кресло и диван. У нее не было ни одеяла, ни подушки, не говоря уже о постельном белье. Еды было мало. Социальную «первичную помощь» организовал Департамент полиции и погранохраны. При помощи Объединения инвалидов достали для нее постельное белье, продуктовую помощь, мебель и посуду. Позже город назначил ей и услугу на дому.

Во время обхода видим, что еду женщине, конечно, приносят, но холодильник забит испортившимися продуктами. Вице-мэр Нина Алексеева заверила, что работник по уходу все же просматривает продукты в холодильнике, но Алла просто не доверяет работнику по уходу. «Иногда она выбрасывает еду в окно», - говорит Алексеева.

В холодильнике Аллы можно найти маргарин, срок годности которого закончился еще в марте. ФОТО: Jekaterina Minkova

По словам Аллы, она неоднократно просила социального работника, чтобы вместо ванной ей в комнате установили душевую кабинку, поскольку она боится упасть, залезая в ванну: «Я свешиваюсь через край ванной. Шланг душа мягкий. Он гнется. Так я могу лить воду на голову. После с пола убираю целое ведро воды», - описывает Алла, как она себя моет.

По словам вице-мэра, социальный работник зовет детей Аллы ухаживать за матерью в Кохтла-Ярве: «Они пытаются за ней ухаживать. Поймите, у нее есть родственники», - говорит вице-мэр, но, по словам Аллы, дети к ней практически не приезжают.

В марте она попросила помощи, чтобы отвести ее к врачу, в банк и в парикмахерскую. Безрезультатно. По словам Аллы, социальный работник злится на ее просьбы: «Она тут же старается убежать. Она боится, что я попрошу еще что-то сделать». Директор центра социальной опеки Аарне Берендсен комментирует, что у Аллы было опорное лицо, но человек ушел от нее. Берендсен уверяет, что Алла не идет на контакт.

По словам социального работника, Алла часто звонит в полицию и спасателям, чтобы пожаловаться на свою жизнь: «Алле просто нравится, когда ей все дают бесплатно».

Красоту бывшему работнику МВД Алле наводит участковый полицейский, от работника по уходу Алла такого внимания добиться не может. ФОТО: Jekaterina Minkova

По словам Яаники Луус, работнику по уходу, занимающемуся с эмоционально трудным клиентом, могло бы помочь, если организовать дело так, чтобы с ним работали два человека.

После вопроса Postimees, город пообещал, что с этого года Алле назначал нового личного помощника. Когда 7 января журналист связался с Аллой, она сказала, что неделю-полторы назад к ней приходили и помогли помыться. Еду по-прежнему приносят два раза в неделю. У Аллы больная рука, а потому ей трудно готовить горячую пищу. И на улицу с ней никто не ходит. «Последний раз выходила, когда было тепло. Сейчас вижу, что люди уже в куртках и снег на земле», - говорит Алла, по словам которой в столице услуги оказывали лучше. В Кохтла-Ярве она, по ее словам, оказалась беспомощной.

Одинокий мужчина: хуже жить невозможно

Жители еще одного многоквартирного дома пожаловались в полицию на женщину, которая употребляет алкоголь, спит в подъезде и ходит по улице голая. Совершавший обход полицейский согласился с соседями в том, что женщине нужна помощь. Связался с социальным отделом города, получил ответ, что она может справляться сама, опорное лицо ей не нужно, поскольку общается с мужчиной, который ей всячески помогает.

Тот мужчина, на которого город ссылается в своем ответе, не справляется и с собой самим. Жена от него ушла. Дети с ним особо не общаются. Он перемещается на костылях, употребляет алкоголь, не моется, не говоря уже об уборке квартиры. Пол и мебель покрыты слоем окурков. В кровати глубока дыра. На кухне гниет еда.

Оставшийся один Йоханнес едва ходит на костылях, употребляет алкоголь, не моется, не говоря уже об уборке квартиры. Пол и мебель покрывает слой окурков. В кровати глубокая дыра. ФОТО: Jekaterina Minkova

Когда он пошел просить помощи у города, ему предложили место в доме призрения в Аа, но туда он пойти не захотел: «Сказали, с таким глупым человеком они вообще говорить не будут. Спросили, нет ли у меня веревки. Брат и сестра повесились, а ты, мол, что, не можешь?» Социальный работник к нему не ходит, и он не знает, какую помощь мог бы получить от самоуправления. И снова вице-мэр Алексеева говорит, что мужчина не хочет, чтобы чужие люди вмешивались в его жизнь: «Часто к нему ходить нельзя, это опасно. Он агрессивный алкоголик. Часто он и не пускает к себе никого».

Член Ассоциации социальной работы Луус подчеркивает, что проблемы с нуждающимися в уходе алкоголиками есть по всей Эстонии, и хорошего решения для них нет. В дома призрения зависимые идти не хотят, поскольку там нельзя употреблять алкоголь. Хорошим примером можно назвать финское решение, где нуждающимся в уходе алкоголикам выделяют аскетическое социальное жилье, где есть конкретные правила совместного проживания и при необходимости им оказываются услуги по уходу.

Острая проблема по всей Эстонии

За тем, справляется ли самоуправление с помощью людям, надзирает Департамент социального страхования. За попавшего в беду нуждающегося в помощи человека в теории можно сделать предписание и назначить взыскание. Кохтла-Ярве департамент до сих пор давал советы, что делать, поскольку выяснилось, что город не знал обо всех возможностях организации социальных услуг.

По словам руководителя подразделения консультирования самоуправлений департамента в Южном регионе Меэли Туубел, в случае нуждающегося в помощи человека город не должен надеяться на соседей или детей: «От предоставления помощи нельзя отказаться по той причине, что человек сам не согласен ее принять». По ее словам, нужно помогать и тем, кто сам не понимает, что нуждается в помощи.

Яаника Луус говорит, что организация социальных услуг является острой темой не только для мэрии Кохтла-Ярве, но и для всей Эстонии. Уровень далеко не одинаковый. Богатые самоуправления обеспечивают нужными услугами на необходимом уровне, но общая недофинансированность системы влияет как на доступность услуг, так и на их качество.

В системе социальной опеки есть несколько узких мест. Например, специалисты не привыкли сами предлагать помощь. «Человек не должен знать, какую помощь попросить, он может быть не состоянии ее попросить. Важно оценить потребность человека в помощи и, исходя из этого, помогать ему. Система социальной опеки – это не колбасная лавка: я пришла, дайте мне 100 граммов этой услуги и 200 граммов этой»,- объяснила Луус. То, что услуга на дому включает в себя и заботу о гигиене человека и уборку жилого помещения, попало в практику далеко не всех самоуправлений.

Более широко тема заключается в том, что мы как общество должны считать приемлемым стандартом жизни? У людей, живущих в антисанитарных условиях, часто имеется большая потребность в уходе, но нередко они отказываются менять свой образ жизни. Когда жизнь в грязи становится опасной для человека? По законам, медицинские и социальные услуги оказываются тогда, когда человек этого хочет, а не в принудительном порядке. Но, согласно решениям суда, необходимую человеку помощь все же нужно оказывать. Суд исходит из того, что у человека психическое расстройство, опасен ли он для себя и окружающих, возможно ли оказание другой помощи. И тут есть проблемы. Например, если речь идет о человеке с проблемами душевного здоровья, который живет в антисанитарии, то, по словам Луус, такому человеку можно назначить опекунство со стороны волости: «Но часто об опекунстве нельзя ходатайствовать по той причине, что человек не опасен для себя и других. Суд назначает опекунство только в случае физической опасности».