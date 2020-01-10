Великобритания готовится к запуску независимого от ЕС санкционного режима

Планируется, что Великобритания объявит о собственном санкционном механизме в феврале, после выхода страны из ЕС. После этого Лондон получит возможность действовать в этой сфере более быстро и решительно, не согласовывая, как сейчас, свои санкционные меры с 27 другими странами Евросоюза, передает «Интерфакс».

За объявлением о санкционном механизме в феврале-марте может последовать список конкретных лиц, к которым будут применены ограничительные меры, пишет газета. По данным источников издания из правительства Великобритании, под первую волну санкций могут подпасть граждане России, Ливии, Северной Кореи, а также, не исключено, Саудовской Аравии.