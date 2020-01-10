В моду возвращается когда-то популярное, а сейчас забытое напольное покрытие

Американская версия хорошо знакомого нашим читателям интернет-издания Houzz провела опрос, из которого выяснилось, что популярность вновь обретает виниловый линолеум. Всего было опрошено 2500 человек, владеющих квартирами или домами.

29% ответивших предпочли полы из натурального дерева. 23% - керамическую плитку. А на третьем месте - любители линолеума.

Бывший когда-то очень популярным материал вновь набирает обороты. Если в аналогичном опросе, проведенном в 2018 году, любителей линолеума было всего 10%, то теперь количество предпочитающих именно это напольное покрытие увеличилось до 14%.