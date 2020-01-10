Пт, 10.01.2020
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В моду возвращается когда-то популярное, а сейчас забытое напольное покрытие

Põrand

ФОТО: Shutterstock

Ремонт - штука дорогостоящая. Новые напольные покрытия часто съедают большую часть ремонтного бюджета. Минимальные цены начинаются от нескольких евро и доходят до сотен евро за квадратный метр, пишет Kodustiil

Американская версия хорошо знакомого нашим читателям интернет-издания Houzz провела опрос, из которого выяснилось, что популярность вновь обретает виниловый линолеум. Всего было опрошено 2500 человек, владеющих квартирами или домами. 

29% ответивших предпочли полы из натурального дерева. 23% - керамическую плитку. А на третьем месте - любители линолеума. 

Бывший когда-то очень популярным материал вновь набирает обороты. Если в аналогичном опросе, проведенном в 2018 году, любителей линолеума было всего 10%, то теперь количество предпочитающих именно это напольное покрытие увеличилось до 14%. 

Главное достоинство линолеума - его цена. В Эстонии цена квадратного метра линолеума начинается в пяти евро. Ламинат стоит дороже - самый дешевый обойдется в восемь евро за квалратный метр, а на покупку квадратного метра натурального паркета придется заплатить минимум 18 евро. 

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