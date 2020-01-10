Около трети жителей Эстонии не знают, сколько они накопили к пенсии

Банк SEB уже несколько лет проводит опросы для выяснения осведомленности жителей Эстонии о пенсиях, и складывается довольно тревожная ситуация, когда в преддверии перевода II пенсионной ступени на добровольную основу осведомленность людей о пенсионной системе по-прежнему слишком мала.

«Инвестиции, которые накапливающий во II ступени человек ежемесячно отчисляет в свой пенсионный фонд, являются его личным имуществом, и доход в пенсионном возрасте во многом будет зависеть от того, правильный ли фонд был выбран и правильные ли цели были поставлены при накоплении, чтобы обеспечить себе необходимый размер пенсии. Обычно люди беспокоятся о том, достаточно ли денег на расчетном счете на следующий месяц, однако они не умеют заглянуть в более отдаленную перспективу, и забота о своих долгосрочных финансовых инвестициях практически ничтожна», – прокомментировала нынешнюю ситуацию руководитель эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic Трийн Мессимас.

«Низкая осведомленность о текущем состоянии своей II пенсионной ступени, безусловно, не на пользу потребителям. Зачастую люди читают в средствах массовой информации средние по Эстонии показатели, и считают, что и у них самих накоплено мало денег, а этой суммы недостаточно, чтобы профинансировать свою жизнь на пенсии, или что нашумевшая отрицательная доходность повлияет и на их пенсионные вложения. Так же, как каждый, кто копит к пенсии, уникален с точки зрения своего дохода и накопительного периода, так и его личные инвестиционные результаты и объем активов тоже являются уникальными. Основываясь на средних по Эстонии показателях человек не может принимать верное для себя решение», — добавила Мессимас.

В свете пенсионной реформы важно сначала посмотреть состояние своего накопленного во второй ступени имущества. Затем нужно критически продумать, с помощью какого сценария можно обеспечить свое будущее – достаточным ли багажом знаний вы обладаете для принятия самостоятельных инвестиционных решений, каковы будут затраты или есть ли другие альтернативы для увеличения своей пенсии в будущем.