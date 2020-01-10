Из-за фильма "Первое искушение Христа" офис кинокомпании в Рио закидали коктейлями Молотова. Полиция расследует дело о покушении на убийство, один из подозреваемых скрылся в России.
Судья в Бразилии постановил, что фильм, изображающий Иисуса геем, должен быть удален из стримингового ТВ-сервиса Netflix.
Комедия под названием "Первое искушение Христа", произведенная бразильской сатирической кинокомпанией, разгневала многих христиан в стране. Петицию за запрет фильма подписали 2 миллиона человека.
На создателей фильма, компанию Porta dos Fundos, было совершено нападение: помещение забросали бутылками с горючей смесью. Полиция расследует дело о покушении на убийство, а один из фигурантов, по данным бразильских СМИ, уехал в Россию, с которой имеет тесные связи.
В мотивировочной части решения против Netflix судья заявил: "Право на свободу выражения [...] не абсолютно".
"Демонстрация этого произведения нанесет больше ущерба, чем его запрет", - сказал судья Бенедикту Абикаир.
Однако запрет пока что временный, а основное решение будет принято позже судом более высокой инстанции.
Коктейли Молотова
Пародийное шоу "Первое искушение Христа" было снято специально к Рождеству.
Авторы фильма - бразильская творческая группа Porta dos Fundos - специализируются на комедийных фильмах, которые выкладывают в YouTube. У группы есть несколько международных наград, в том числе премии "Эмми".
Сцена, в которой Иисус приводит домой предполагаемого бойфренда и знакомит его с семьей, вызвала гнев у многих католиков в Бразилии.
В сочельник офис Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро был подожжен бутылками с зажигательной смесью.
Интерпол ведет розыск одного из подозреваемых в нападении - Эдуарду Фаузи Серкизи, который 29 декабря 2019 года улетел в Россию.
Друг Дугина?
На видеозаписи нападения на офис киногруппы в Рио, опубликованной полицией, видно семерых человек в маске. Один из них снял маску и попал под камеры - по этой записи с камер наблюдения Фаузи и был опознан.
Раньше Фаузи несколько лет жил в России, по сообщениям бразильских СМИ, у него есть ребенок от россиянки. В Бразилии он был замечен в участии в нескольких политических группировках радикального толка, а в России несколько лет назад встречался с философом правого толка Александром Дугиным и хранил дома одну из его книг.
В первые дни нового года Фаузи связался с бразильскими журналистами и заявил, что хочет просить в России политического убежища. Несколько дней спустя он заявил, что готов вернуться на родину и предстать перед правосудием.
Медиакорпорация Globo сообщила о том, что бразильские власти в начале января вели консультации с российскими чиновниками о возможности его экстрадиции, однако минюст Бразилии не подтвердил эту информацию.
По некоторым данным, Интерпол собирается внести Фаузи в "красный список", что означает ордер на арест в любой стране, состоящей в Интерполе.