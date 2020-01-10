Иисус приводит домой бойфренда. ФОТО: AFP

Из-за фильма "Первое искушение Христа" офис кинокомпании в Рио закидали коктейлями Молотова. Полиция расследует дело о покушении на убийство, один из подозреваемых скрылся в России.

Судья в Бразилии постановил, что фильм, изображающий Иисуса геем, должен быть удален из стримингового ТВ-сервиса Netflix.

Комедия под названием "Первое искушение Христа", произведенная бразильской сатирической кинокомпанией, разгневала многих христиан в стране. Петицию за запрет фильма подписали 2 миллиона человека.

На создателей фильма, компанию Porta dos Fundos, было совершено нападение: помещение забросали бутылками с горючей смесью. Полиция расследует дело о покушении на убийство, а один из фигурантов, по данным бразильских СМИ, уехал в Россию, с которой имеет тесные связи.

В мотивировочной части решения против Netflix судья заявил: "Право на свободу выражения [...] не абсолютно".

"Демонстрация этого произведения нанесет больше ущерба, чем его запрет", - сказал судья Бенедикту Абикаир.

Однако запрет пока что временный, а основное решение будет принято позже судом более высокой инстанции.

Коктейли Молотова

Пародийное шоу "Первое искушение Христа" было снято специально к Рождеству.

Авторы фильма - бразильская творческая группа Porta dos Fundos - специализируются на комедийных фильмах, которые выкладывают в YouTube. У группы есть несколько международных наград, в том числе премии "Эмми".

Сцена, в которой Иисус приводит домой предполагаемого бойфренда и знакомит его с семьей, вызвала гнев у многих католиков в Бразилии.

В сочельник офис Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро был подожжен бутылками с зажигательной смесью.

Интерпол ведет розыск одного из подозреваемых в нападении - Эдуарду Фаузи Серкизи, который 29 декабря 2019 года улетел в Россию.

Друг Дугина?

На видеозаписи нападения на офис киногруппы в Рио, опубликованной полицией, видно семерых человек в маске. Один из них снял маску и попал под камеры - по этой записи с камер наблюдения Фаузи и был опознан.

Раньше Фаузи несколько лет жил в России, по сообщениям бразильских СМИ, у него есть ребенок от россиянки. В Бразилии он был замечен в участии в нескольких политических группировках радикального толка, а в России несколько лет назад встречался с философом правого толка Александром Дугиным и хранил дома одну из его книг.

В первые дни нового года Фаузи связался с бразильскими журналистами и заявил, что хочет просить в России политического убежища. Несколько дней спустя он заявил, что готов вернуться на родину и предстать перед правосудием.

Медиакорпорация Globo сообщила о том, что бразильские власти в начале января вели консультации с российскими чиновниками о возможности его экстрадиции, однако минюст Бразилии не подтвердил эту информацию.