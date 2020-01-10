Экипаж Николаева сложил полномочия чемпионов "Дакара" из-за поломки двигателя "КамАЗа"

На 33-м км спецучастка на грузовике окончательно вышел из строя двигатель.

Если грузовик получится отремонтировать, то Николаев сможет продолжить участие в ралли, но его результаты не будут идти в общий зачет. Машину будут использовать в качестве "быстрой технички" для помощи другим экипажам "КамАЗа".

Проблемы с мотором начались еще на пятом этапе, тогда на ремонт у экипажа ушло более 10 часов. Николаев смог добраться до финиша пятого этапа только под утро и сразу же отправился на старт следующего спецучастка.

"Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать машину на бивуаке утром уже не было. Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения, экипаж в порядке. Машина находится на песчаном плато, руководство команды направило автомобиль технической помощи для эвакуации грузовика и экипажа", - говорится в сообщении пресс-службы команды.