А ВДРУГ ЭТО СУДЬБА? ⟩ Легендарная мельница Адавере ищет нового хозяина

Проезжая по трассе Таллинн - Тарту, вы наверняка замечали красивую ветряную мельницу с рестораном в первом этаже. А возможно, даже останавливались перекусить. Сейчас мельница Адавере выставлена на продажу, сообщает Kodustiil.
Этой ветряной мельнице много лет: впервые о ней упоминается в 1761 году. Используемая площадь ветряка - 633,4 квадратных метров. А ресторан, находящийся внутри мельницы, вмещает до 85 человек.
В ветряной мельнице голландского типа шесть этажей. На первом находится ресторан, кухня, туалетные комнаты и подсобные помещения. На втором этаже - уютный каминный зал, где проводят дни рождения, свадьбы, корпоративы и семинары.
На четвертом и пятом этажах - помещения для выставок. На шестом - смотровая площадка, с которой можно любоваться живописными окрестностями. Есть и подвальный этаж, где расположены котельная, склад и комнаты для персонала.
На большом земельном участке можно построить еще одно здание.
Ветряная мельница Адавере очень удачно расположена на трассе. Таллинн находится от нее в 118 километрах, а Тарту всего в 67-ми.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.ee.