А ВДРУГ ЭТО СУДЬБА? ⟩ Легендарная мельница Адавере ищет нового хозяина

Этой ветряной мельнице много лет: впервые о ней упоминается в 1761 году. Используемая площадь ветряка - 633,4 квадратных метров. А ресторан, находящийся внутри мельницы, вмещает до 85 человек.

Мельница Адавере ФОТО: KV.EE

В ветряной мельнице голландского типа шесть этажей. На первом находится ресторан, кухня, туалетные комнаты и подсобные помещения. На втором этаже - уютный каминный зал, где проводят дни рождения, свадьбы, корпоративы и семинары.

Мельница Адавере. ФОТО: KV.EE

На четвертом и пятом этажах - помещения для выставок. На шестом - смотровая площадка, с которой можно любоваться живописными окрестностями. Есть и подвальный этаж, где расположены котельная, склад и комнаты для персонала.

Мельца Адавере. ФОТО: KV.EE

На большом земельном участке можно построить еще одно здание.

Ветряная мельница Адавере очень удачно расположена на трассе. Таллинн находится от нее в 118 километрах, а Тарту всего в 67-ми.

Мельница Адавере. ФОТО: KV.EE