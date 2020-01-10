Делимся на два без остатка: существует ли в Эстонии национальный вопрос?

Один мой коллега по редакции газеты «Советская Эстония» утверждал, что всё самое интересное в жизни республики происходит в регионе, который нынче именуется Ида-Вирумаа, где жители – примерно поровну эстонцы и русские. Там работал Институт сланца, в котором рождались смелые проекты по использованию горючего камня. Там знатный шахтер, «эстонский Стаханов», Герой Социалистического труда Эндель Паап с товарищами не только ставили рекорды по выработке, но и активно вмешивались в общественную жизнь, реально участвовали в решении региональных и государственных вопросов…

Можно с такой трактовкой спорить или соглашаться с ней, но какая-то «сермяга» в подобных рассуждениях имеется. В самом деле, взаимодействие двух таких, внешне кажущихся не сочетаемыми, начал, как эстонская медлительность, вдумчивость и основательность – с одной стороны, и славянская импульсивность, порывистость и разбросанность – с другой, в итоге давали порой неожиданный и нетривиальный (!) результат. Назвать какой-либо пример сейчас представляется затруднительным, да и с нынешней точки зрения все они выглядят безнадежными архаизмами, но тогда, на фоне общего развивающегося застоя в экономике и социально-политической сфере, эстонский Северо-Восток, действительно, был для многих притягателен именно своей не затхлой моральной атмосферой.

Собственно, какие-то интересные события случались и в других регионах, просто в Кохтла-Ярве и его окрестностях такой эффект проявлялся особенно выпукло.

Национальный ответ

В недавней передаче «Кто кого?» на ETV+, посвященной вопросу, справляется ли нынешнее правительство со своими обязанностями, один из участников – председатель Палаты национальных меньшинств Рафик Григорян, посетовал, что в Эстонии до сих пор существует проблема разделения общества по национальному признаку. Отсюда – и существование национального вопроса, на отсутствии которого настаивал один из его оппонентов.

Это напомнило мне диалог советского и американского журналистов из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», которые спорят по поводу еврейского вопроса в СССР. Американец спрашивает: «Но ведь в России есть евреи?». «Есть, – ответил Паламидов. – Значит, есть и вопрос? – Нет. Евреи есть, а вопроса нету!»…

Дальнейшие события в стране победившего социализма показали, что еврейского вопроса в России действительно не было. Было дело врачей – «убийц в белых халатах», была непримиримая борьба с безродными космополитами, а еврейского вопроса не было…

Впрочем, подождем драматизировать.

…Один мой старинный товарищ, весьма уважаемый общественный деятель, ученый, доктор наук, профессор, рассказывал как-то, что в детстве, которое он провел в местах, заселенных примерно поровну эстонцами и выходцами из других этнических групп, они, играя в одних и тех же компаниях и общаясь на немыслимом «суржике», тем не менее время от времени, совершенно спонтанно, вдруг устраивали потасовки, объединяясь в противоборствующие «блоки» именно по национальному признаку.

Это нисколько, впрочем, не помешало ему выучить эстонский язык, причем не только по книгам. Хотя и этот этап тоже был пройден, но уже позднее и более чем успешно, поскольку академические знания легли на прочную базу, усвоенную в уличных «университетах». И работать ему, тоже вполне благополучно, доводилось в коллективах, преимущественно представлявших национальный blend. А на его юбилеях примерно в равных пропорциях звучат русский и эстонский языки, носители (прошу прощения за канцелярскую формулировку) которых – его одноклассники и сослуживцы – таким вот естественным образом по сию пору общаются между собой.