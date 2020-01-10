Ссора с соседями оставила семью без электричества

Дома у хозяев квартиры, расположенной на пярнуской улице Ринги, Кариты и Матти Туруненов в последние праздники не горела елка, не запекалась рождественская утка, не было даже горячей воды. Ссора с соседями привела к тому, что те просто оставили семью без электричества, пишет Pärnu Postimees.
Это поучительная история о том, насколько рискованными могут быть договоренности, основанные на доверии.
Постоянно живущие в Финляндии Турунены за неделю до рождества приехали в Пярну, чтобы насладиться своим зимним отпуском. Но их ждала темная, холодная и пропахшая испортившейся в холодильнике едой квартира.
Квартиру на улице Ринга Турунены купили в 2014 году. Речь идет не об обычном многоквартирном доме - по данным строительного регистра, это отдельное жилое помещение, разделенное между сособственниками. Электричество, проведенное в пять квартир, оформлено на имя одного человека. Он выставляет счета каждой квартире.
Карита Турунен рассказала, что ситуация с соседом, единственным управляющим электрическим щитом Хейки Фрейбергом, обострилась осенью, когда начали поступать отличающиеся от прежних счета, и семья стала выяснять происхождение этих сумм. Например, им показалась слишком большой сумма за общее электричество. Но ответов на свои вопросы они не получили.
Фрейберг подтвердил, что отношения с Туруненами внезапно ухудшились в последние полгода. Он объяснил, что они всегда недовольны счетами, считают, что те завышены, и самовольно не оплачивают часть суммы. Это приходится доплачивать ему самому.
Из показанных Pärnu Postimees счетов за последние месяцы видно, что в августе Турунены остались должны семь евро, которые заплатили в октябре. Больше долгов у семьи нет.
«Все четыре года собственники квартир получали одинаковые счета. Потом счета стали разными, и мы не видели, как общие расходы распределялись между квартирами. Несколько раз спросили, но никакого ответа не получили», - пожаловалась Карита Турунен.
«Финны хотят, чтобы все было сделано за них, а платить не хотят, - объяснил Фрейберг причины силового вмешательства. – Если мощности больше не хватает, нужно исключить тех, кто поступает неправильно».
Ситуация с отключением электричества в пярнуской квартире оказалась, по словам Кариты, неожиданной. На электрощите повесили замок, и открыть его они не смогли.
Фрейберг, по его словам, не действовал скрытно, о том, что он собирается прекратить сотрудничество с Туруненами, он сообщил в электронном письме. В отправленном 13 декабря послании сказано: «Начиная с декабря, я больше не выставлю вам ни одного счета, это означает, что вам нужно найти другого поставщика услуги».
Сначала несогласные финны обратились в полицию. Участковый полицейский Эрик Ранд сказал, что полиция там ничего сделать не может, поскольку речь идет о гражданско-правовом случае: «Собственникам нужно попытаться найти решение в сотрудничестве с собственниками или жильцами дома, и если это не получится, для поиска решения нужно обратиться в суд».
Поскольку электроэнергия подключена на имя Фрейберга, а у Туруненов нет письменного договора с ним о распределении электричества, у них нет и законного основания что-то от него требовать. Основанное на доверии решение действовало в доме еще до того, как финны купили там квартиру.
Если прежний принцип расчета хотят изменить и перейти от совместной покупки электричества на поквартирную, как объяснил руководитель по развитию сетевой услуги Elektrilevi Тыну Роосве, нужно получить разрешение от всех собственников квартир, в доме должен располагаться отвечающий требования центр замеров, в котором сетевое предприятие могло бы установить счетчики для замера потребления электричества каждой квартирой. Такого согласия они не получили.
«Я не хочу предлагать им никакого решения, поскольку отношения стали очень плохими, - сказал Фрейберг. – С большим удовольствием я бы вообще не видел этих людей, но я не могу их выселить. Я прожил в этом доме 13 лет. Люди понимали, как у нас тут обстоит. Я не знаю, эти словно с другой планеты».
Единственной возможностью снова начать наслаждаться благами XXI века – это провести собственное подключение. К счастью, у квартиры есть нотариально заверенный документ о пользовании, в котором сказано, что каждый сособственник обслуживает и ремонтирует находящуюся в пользовании часть сособственности, и самостоятельно оплачивает счета за потребленные коммунальные услуги.
Сейчас Турунены подали ходатайство, чтобы создать собственное подключение. Следует учесть, что все это обойдется в несколько тысяч евро.
«Мы хотим, чтобы издевательства прекратились, чтобы мы могли без страха жить с электричеством, водой, отоплением и другими жизненно важными коммуникациями в своей квартире, куда мы планируем переехать в старости, - сказала Карита Турунен. – В нынешней ситуации это возможным не кажется».
Сегодня жизнь без электричества невозможна, поэтому доступ к нему является одним из прав человека. Отключение квартиры от электричества для решения ссоры, по словам присяжного адвоката Кайре Аус, является неприемлемым. Но спорить об этом придется в суде.
Во избежание таких ситуаций присяжный адвокат советует каждому собственнику квартиры заключить отдельный договор о подключении. Если это невозможно, то нужно подписать договоры между собой, в которых в числе прочего нужно отрегулировать потребление электроэнергии, порядок оплаты, а также последствия нарушения договора.