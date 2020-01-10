Ссора с соседями оставила семью без электричества

Это поучительная история о том, насколько рискованными могут быть договоренности, основанные на доверии.

Постоянно живущие в Финляндии Турунены за неделю до рождества приехали в Пярну, чтобы насладиться своим зимним отпуском. Но их ждала темная, холодная и пропахшая испортившейся в холодильнике едой квартира.

Квартиру на улице Ринга Турунены купили в 2014 году. Речь идет не об обычном многоквартирном доме - по данным строительного регистра, это отдельное жилое помещение, разделенное между сособственниками. Электричество, проведенное в пять квартир, оформлено на имя одного человека. Он выставляет счета каждой квартире.

Карита Турунен рассказала, что ситуация с соседом, единственным управляющим электрическим щитом Хейки Фрейбергом, обострилась осенью, когда начали поступать отличающиеся от прежних счета, и семья стала выяснять происхождение этих сумм. Например, им показалась слишком большой сумма за общее электричество. Но ответов на свои вопросы они не получили.

Фрейберг подтвердил, что отношения с Туруненами внезапно ухудшились в последние полгода. Он объяснил, что они всегда недовольны счетами, считают, что те завышены, и самовольно не оплачивают часть суммы. Это приходится доплачивать ему самому.

Из показанных Pärnu Postimees счетов за последние месяцы видно, что в августе Турунены остались должны семь евро, которые заплатили в октябре. Больше долгов у семьи нет.

«Все четыре года собственники квартир получали одинаковые счета. Потом счета стали разными, и мы не видели, как общие расходы распределялись между квартирами. Несколько раз спросили, но никакого ответа не получили», - пожаловалась Карита Турунен.

«Финны хотят, чтобы все было сделано за них, а платить не хотят, - объяснил Фрейберг причины силового вмешательства. – Если мощности больше не хватает, нужно исключить тех, кто поступает неправильно».

Ситуация с отключением электричества в пярнуской квартире оказалась, по словам Кариты, неожиданной. На электрощите повесили замок, и открыть его они не смогли.

Фрейберг, по его словам, не действовал скрытно, о том, что он собирается прекратить сотрудничество с Туруненами, он сообщил в электронном письме. В отправленном 13 декабря послании сказано: «Начиная с декабря, я больше не выставлю вам ни одного счета, это означает, что вам нужно найти другого поставщика услуги».

Сначала несогласные финны обратились в полицию. Участковый полицейский Эрик Ранд сказал, что полиция там ничего сделать не может, поскольку речь идет о гражданско-правовом случае: «Собственникам нужно попытаться найти решение в сотрудничестве с собственниками или жильцами дома, и если это не получится, для поиска решения нужно обратиться в суд».