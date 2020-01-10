Финансовая инспекция уличила компанию по оказанию инвестиционных услуг в нелегальной деятельности

Финансовая инспекция (FI) предостерегает клиентов и инвесторов о том, что предлагающее инвестиционные услуги предприятие Kolusha OÜ не имеет на это лицензии.
Фининспекция сообщает, что компания не имеет лицензии на предоставление инвестиционных услуг в Эстонии, это значит, что Kolusha OÜ не имеет права предоставлять здесь инвестиционные услуги. Компания предлагает возможность торговать различными деривативами.
Список компаний, имеющих лицензии Финансовой инспекции или имеющих право на оказание трансграничных услуг, доступен на веб-сайте инспекции.