Картина дня: вторая ракета в деле о крушении самолета в Иране и нуждающиеся в помощи жители Кохтла-Ярве

Появились кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет

Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет «Международных авиалиний Украины». Кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб. Видеозапись, которую он опубликовал и в своем Twitter, можно посмотреть здесь.

CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами

Американская разведка пришла к выводу, что украинский пассажирский самолет, разбившийся близ Тегерана 8 января, был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированных сотрудников администрации США. Согласно собранной США информации, иранский радар захватил потенциальную мишень - украинский самолет. Вскоре после этого лайнер рухнул. Читать далее...

Фотография погибшей стюардессы растрогала пользователей соцсетей

Фотография погибшей украинской стюардессы Валерии Овчарук в Instagram растрогала пользователей сети. Они оставили множество сочувствующих комментариев в аккаунте бортпроводницы украинского Boeing 737-800 под последней публикацией, где она призналась, что любит свою работу. Читать далее...

Вонь и экскременты, летящие из окна: Кохтла-Ярве оставляет нуждающихся без помощи

Не справляющиеся с уходом за собой жители Кохтла-Ярве говорят, что помощи от социальных работников они не получают. Единственный, на кого можно надеяться - это местный полицейский. Читать далее...

«Как же бесит!» цензура

Это восьмой эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о цензуре. Тему комментирует также бывший журналист портала Delfi, ныне – советник бюро Евродепутата Яны Тоом Маргарита Корнышева. Слушайте подкаст Rus.Postimees здесь.

Клуб КХЛ в Таллинне: ни игроков, ни денег, ни болельщиков

Сегодня и завтра в ледовом холле «Тондираба» пройдут матчи Континентальной хоккейной лиги между финским «Йокеритом» и российской «Северсталью». Спортивная редакция Rus.Postimees вспомнила, что четыре года назад в Таллинне планировали создать клуб КХЛ - «Ильвес», и решила порассуждать на тему, почему пока команда КХЛ в Эстонии - абсолютная утопия. Читать далее...

M.V.Wool разрешили частично возобновить работу завода в Харку

Ветеринарно-пищевой департамент разрешил рыбоперерабатывающему предприятию M.V.Wool возобновить работу логистического склада на заводе в Харку, и в ближайшие дни завод сможет возобновить работу в пробном режиме. Читать далее...

Главы клиник в составе Клиники ТУ выразили недоверию ее директору

Заведующие почти всех клиник в составе Клиники Тартуского университета выразили недоверие председателю правления медицинского учреждения Прийту Ээлмяэ, который сообщил им о решении сократить должности всех заведующих клиниками. Читать далее...

Сотрудник Boeing: самолет 737 Max был «разработан клоунами под руководством обезьян»