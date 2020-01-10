Фото: почему этот дом скрывается за сплошным бетонным забором?

Войдя в здание, встречаешь все три компонента, использованные во внутренней отделке: серый, теплую текстуру дерева и белый. Серый цвет получился дорогой, соединяющей второй этаж с общим пространством, в то время как деревянные и белые поверхности ведут к частным зонам на втором уровне: главной спальне, двум детским комнатам и ванной. То же правило применяется и к общей территории первого яруса.

ФОТО: hqroom.ru / Norbert Tukaj

Чувствуется, что бетонная стена присутствует в пространстве, а всё прочее остается нейтральным и связывает жителей дома с природой. Большие окна порождают игру света и тени в солнечные дни, а все вторичные функции скрыты в серой стене, также как и лестницы, подсобное помещение, вторая ванная комната и кухня.

ФОТО: hqroom.ru / Norbert Tukaj

Небольшие скульптурные детали вписаны в интерьер с нежностью прикосновения. Зеркало в холле приветствует вошедших видом искаженной перспективы, смягчающим линии в общем дизайне. Поручень, словно луч света, почти незаметно касается пола на первом этаже. Зеркальная колонна в гостиной прячет массивную техническую структуру, но в то же время сохраняет суть пространства в отражении.

ФОТО: hqroom.ru / Norbert Tukaj

Пересекающиеся линии в главной ванной создают иллюзию большего пространства, чем оно есть на самом деле. Все мелкие детали образуют внутренний ансамбль, а сама архитектура формирует гармонию во внешнем облике.