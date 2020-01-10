Нужна ваша помощь! Пропал 45-летний мужчина

В последний раз Урмаса видели 27 декабря около здания тартуского рынка. Урмас может передвигаться по Тарту, но нельзя исключать и другие регионы. Вполне возможно, что он вращается в кругу людей, ведущих асоциальный образ жизни, не имеющих конкретного места для ночевки.

Мужчина живет в деревне Пюхи, волость Камбья, однако он до сих пор туда не вернулся и близкие его не видели. Мобильного телефона у него нет.

Рост Урмаса - примерно 180 см, он лысый и коренастый. Когда его в последний раз видели в Тарту, на нем была светло-зеленая куртка, серая шапка и синие джины.