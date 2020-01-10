Пт, 10.01.2020
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  • Мастер-класс подлости и жадности: купленный в магазине кактус оказался фальшивым

Мастер-класс подлости и жадности: купленный в магазине кактус оказался фальшивым

Кактус. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Sille Annuk

Английская семья была страшно обижена: полученный в подарок цветущий кактус оказался не тем, за кого он себя выдавал, пишет Kodustiil

Посетившая в прошлом месяце магазин сети B&Q Эмили Деннисайл (41) была потрясена подлостью и жадностью этого торгового предприятия: дома обнаружилось, что купленный ею в подарок цветущий кактус на самом деле и не собирался цвести: красивые бутоны были просто-напросто к нему приклеены. 

«Это обман покупателей! Тем более это вредит окружающей среде, ведь живое растение намазали клеем!» - рассказала возмущенная покупательница изданию dailymail.co.uk.

Поскольку купленный кактус был задуман как рождественский подарок для самых маленьких членов семьи, неприятный осадок был еще сильнее. Компания принесла покупательнице свои извинения и предложила вернуть потраченные деньги, но Эмили решила оставить все как есть.  

«Я сказала, что не собираюсь терять время, однако дала им понять, что использование клея на растениях неприемлемо», - добавила Эмили.

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