Пт, 10.01.2020
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  • Проверьте, возможно, вы вовремя не получили важное оповещение о штрафе и прочих госуслугах

Проверьте, возможно, вы вовремя не получили важное оповещение о штрафе и прочих госуслугах
Cервер RIA три недели был неисправен

Департамент государственных инфосистем.

ФОТО: Eero Vabamägi

Из-за неисправности в работе сервера Департамента государственной инфосистемы (RIA) в течение трех недель пользователи не получали по электронной почте официальные уведомления от государственных служб.

По данным RIA, неполадки в услуге оповещений возникли с 19 декабря по 7 января. В это время уведомления, отправляемые на личный или регистрационный код, не отправлялись, а попадали в итоге в буфер обмена. Большинство уведомлений были отправлены на э-адреса задним числом после обнаружения ошибки, а некоторые все еще в процессе доставки.

Через систему уведомлений обычно отправляют оповещения о процессуальных действиях, передаче документов, вынесении решения, предъявлении требований, окончании срока действия документов, назначении штрафов, назначении наказаний и прочем.

RIA еще устанавливает объем тех данных, который не передался адресатам и каково юридическое влияние этого случая.

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