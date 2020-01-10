Проверьте, возможно, вы вовремя не получили важное оповещение о штрафе и прочих госуслугах
Из-за неисправности в работе сервера Департамента государственной инфосистемы (RIA) в течение трех недель пользователи не получали по электронной почте официальные уведомления от государственных служб.
По данным RIA, неполадки в услуге оповещений возникли с 19 декабря по 7 января. В это время уведомления, отправляемые на личный или регистрационный код, не отправлялись, а попадали в итоге в буфер обмена. Большинство уведомлений были отправлены на э-адреса задним числом после обнаружения ошибки, а некоторые все еще в процессе доставки.
Через систему уведомлений обычно отправляют оповещения о процессуальных действиях, передаче документов, вынесении решения, предъявлении требований, окончании срока действия документов, назначении штрафов, назначении наказаний и прочем.
RIA еще устанавливает объем тех данных, который не передался адресатам и каково юридическое влияние этого случая.