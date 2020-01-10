Не рискуйте, не доверяйте свое лицо кому попало

По словам генерального директора Департамента здоровья Мерике Юрило, услуги красоты постоянно развиваются, и в использование принимается все больше новых процедур и аппаратов, безопасное применение которых требует новых знаний и большего профессионализма: «Сегодня каждый под воздействие эмоций может открыть комнату красоты, и если почувствует, что что-то пошло не так, быстро исчезнуть из поля зрения и начать свою деятельность где-то в другом месте. По ее словам, регистрация экономической деятельности не занимает много времени, но польза от этого есть как для потребителя, так и для поставщика услуги: «Возможность получения лучшей информации поможет и ищущему лучшую услугу потребителю, и честному поставщику услуг, который инвестировал в свое оборудование и обучение работников».

Юрило напомнила, что и потребители могли бы уделять больше внимания выбору поставщика услуги: «Например, при выборе поставщика, обязательно, нужно исходить из наличия образования, обучения и предыдущего опыта, важно действовать активно и смело просить поставщика услуги предоставить соответствующую информацию».

У поставщиков неофициальных процедур красоты может быть более льготная цена, но чаще всего ее достигают за счет качества: за этим может стоять игнорирование правил, или маленький опыт работника. Также льготная цена может быть связана с внедрением новой методики, то есть у поставщика услуги еще нет опыта по ее оказанию.

Сложные процедуры по омолаживанию (как уколы красоты, мезотерапия, химическая чистка, установка мезонитей, плазмолифтинг, использование лазерного оборудования) предполагает наличие у поставщика медицинского образования. Наличие права оказывать медицинские услуги в индустрии красоты, можно проверить на сайте Департамента здоровья.