Мужчина, хитроумно выманивавший деньги в интернете, наказан общественно полезными работами

Стен провернул аналогичную схему в конце того же года, разместив объявление на веб-портале (он использовал номер счета своей матери) с предложением купить две сумки.

Одной из сумок заинтересовался человек, который в конце ноября перевел 570 евро за ридикюль на банковский счет матери Стена и ждал обещанного товара в посылочном автомате. Несколько дней спустя, потерпевший написал матери Стена в интернете, прося вернуть 570 евро, поскольку после перевода денег сумка так и не была получена.

Ранее Стен просил мать воспользоваться ее банковским счетом, чтобы судебный пристав не мог арестовать его деньги, и у него была возможность выплатить алименты.

Суд признал Стена виновным в мошенничестве и в рамках согласительного производства приговорил его к одному году и восьми месяцам тюремного заключения, которое, с согласия Стена, было заменено 600 часами общественно полезных работ.

Стену также придется выплатить потерпевшим сторонам сумму в 1320 евро в рамках гражданских исков и оплатить производственные расходы и принудительное взыскание судебных издержек - 945 евро.