Мужчина, хитроумно выманивавший деньги в интернете, наказан общественно полезными работами

30-летний Стен, выманивший у своих жертв на интернет-портале сумму, составившую более 1000 евро, согласно постановлению Пярнуского уездного суда, приговорен к сотни часов общественно полезных работ, выполнить которые он должен в течение двух лет. Согласно обвинению, Стен, ранее осужденный за мошенничество, в январе позапрошлого года выставил на продажу на интернет-портале приспособление, которого у него фактически не было, и пообещал потерпевшему, который заплатил 650 евро, на следующий день выслать покупку в посылочный автомат, передает Pärnu Postimees.
Стен провернул аналогичную схему в конце того же года, разместив объявление на веб-портале (он использовал номер счета своей матери) с предложением купить две сумки.
Одной из сумок заинтересовался человек, который в конце ноября перевел 570 евро за ридикюль на банковский счет матери Стена и ждал обещанного товара в посылочном автомате. Несколько дней спустя, потерпевший написал матери Стена в интернете, прося вернуть 570 евро, поскольку после перевода денег сумка так и не была получена.
Ранее Стен просил мать воспользоваться ее банковским счетом, чтобы судебный пристав не мог арестовать его деньги, и у него была возможность выплатить алименты.
Суд признал Стена виновным в мошенничестве и в рамках согласительного производства приговорил его к одному году и восьми месяцам тюремного заключения, которое, с согласия Стена, было заменено 600 часами общественно полезных работ.
Стену также придется выплатить потерпевшим сторонам сумму в 1320 евро в рамках гражданских исков и оплатить производственные расходы и принудительное взыскание судебных издержек - 945 евро.
Суд наказал Стена за мошенничество в апреле 2017 года. Тогда его признали виновным в том, что он пытался выманить у страховой компании более 13 000 евро, компенсацию за сгоревший автомобиль, находившийся в его пользовании. Стен купил машину в рассрочку, выплачивая сумму частями владельцу автомобиля. После пожара Стен попытался сфальсифицировать документы и создать у страховой компании впечатление, что он был владельцем машины.