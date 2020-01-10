МИД Украины: США поделились разведдаными о крушении "Боинга"

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко встретились в пятницу, 10 января, с представителями США и получили от них информацию о крушении Boeing 737 украинских авиалиний. Об этом министр Пристайко написал в своем Twitter-аккаунте. Он не раскрыл, что это за данные, отметив лишь, что они важные и будут переданы специалистам. Министр напомнил, что в пятницу запланирован телефонный разговор Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео, передает Deutsche Welle.