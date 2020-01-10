Музей коммунизма в Батарейной тюрьме – проект десятилетия

Принимая во внимание историю здания и многолетние дискуссии, в 2018 году государство приняло решение создать после продажи Батареи в ее восточном крыле международный музей, посвященный жертвам коммунистических режимов. Таким образом, данный пункт попал в условия продажи здания. Этот музей станет одним из важнейших историко-культурных объектов, основанных за последние годы в нашей стране.

Что музей значит для Эстонии и мира?

Народ нуждается в государстве, дабы обеспечить такие блага, как безопасность и экономическое благополучие, но, бесспорно, и для того, чтобы создавать нечто непреходящее и обращающее на себя внимание далеко за пределами страны. Создавая национальные творения, мы позиционируем себя как деятельное и вносящее вклад в защиту важных ценностей общество, глубоко осознающее свое прошлое и роль в будущем. Музей в Батарейной тюрьме – наше следующее крупное творение, достойное недавно отметившей столетие эстонской государственности. Вдобавок, оно послужит одним из выражений международной миссии Эстонии – защиты свободы.

Создание в бывшем репрессивном учреждении международного музея поспособствует росту осведомленности о преступлениях коммунистических диктатур, которые отняли жизнь по разным подсчетам у более чем 90 миллионов человек по всему миру. Сейчас коммунистические режимы признаны преступными в лишь некоторых странах, но не на международном уровне. До сих пор не увенчались успехом попытки начать признанный государствами международный судебный процесс для расследования коммунистических преступлений. С одной стороны, виной тому – катастрофический дефицит знаний на эту тему, с другой – отсутствие международного осуждения мешает распространению информации и вдохновляет тех, кто отрицает преступления коммунистов.

Такой музей – это способ внести лепту в мировое образование, воспрепятствовать распространению тоталитарных идеологий, сохранить и рассказать миру об опыте Эстонии в XX веке. Важно не забывать, что тоталитаризму, отрицающему свободу и человеческое достоинство, присуще время от времени являть себя миру, но его приходу к власти мы в силах воспрепятствовать. Романтизация и выпадение из памяти опыта насильственных коммунистических экспериментов являются предпосылками для повторения этого страшного

времени в новом виде. Появлению этих опасных предпосылок можно помешать эффективной образовательной и научной деятельностью.

Содержание музея и связь с мемориалом жертвам коммунизма в Таллинне

Открытый в 2018 году в Таллинне близ моря мемориал жертвам коммунизма почти никого не оставляет равнодушным. Плиты коридора памяти, покрытые именами безвинно загубленных жителей Эстонии разных национальностей, наполняют воспоминаниями и скорбью. «Домашний сад» мемориала, напротив, преисполнен жизни и надежды.