Музей коммунизма в Батарейной тюрьме – проект десятилетия

Один из самых запоминающихся памятников архитектуры нашего региона – бывшая Батарейная тюрьма – стоит на пороге перемен. Благодаря эстонскому бизнесу превратившийся в символ комплекс ждет реновация, которая позволит спасти здание от разрушения, создать там публичное пространство, зоны обслуживания и многое другое.
Принимая во внимание историю здания и многолетние дискуссии, в 2018 году государство приняло решение создать после продажи Батареи в ее восточном крыле международный музей, посвященный жертвам коммунистических режимов. Таким образом, данный пункт попал в условия продажи здания. Этот музей станет одним из важнейших историко-культурных объектов, основанных за последние годы в нашей стране.
Что музей значит для Эстонии и мира?
Народ нуждается в государстве, дабы обеспечить такие блага, как безопасность и экономическое благополучие, но, бесспорно, и для того, чтобы создавать нечто непреходящее и обращающее на себя внимание далеко за пределами страны. Создавая национальные творения, мы позиционируем себя как деятельное и вносящее вклад в защиту важных ценностей общество, глубоко осознающее свое прошлое и роль в будущем. Музей в Батарейной тюрьме – наше следующее крупное творение, достойное недавно отметившей столетие эстонской государственности. Вдобавок, оно послужит одним из выражений международной миссии Эстонии – защиты свободы.
Создание в бывшем репрессивном учреждении международного музея поспособствует росту осведомленности о преступлениях коммунистических диктатур, которые отняли жизнь по разным подсчетам у более чем 90 миллионов человек по всему миру. Сейчас коммунистические режимы признаны преступными в лишь некоторых странах, но не на международном уровне. До сих пор не увенчались успехом попытки начать признанный государствами международный судебный процесс для расследования коммунистических преступлений. С одной стороны, виной тому – катастрофический дефицит знаний на эту тему, с другой – отсутствие международного осуждения мешает распространению информации и вдохновляет тех, кто отрицает преступления коммунистов.
Такой музей – это способ внести лепту в мировое образование, воспрепятствовать распространению тоталитарных идеологий, сохранить и рассказать миру об опыте Эстонии в XX веке. Важно не забывать, что тоталитаризму, отрицающему свободу и человеческое достоинство, присуще время от времени являть себя миру, но его приходу к власти мы в силах воспрепятствовать. Романтизация и выпадение из памяти опыта насильственных коммунистических экспериментов являются предпосылками для повторения этого страшного
времени в новом виде. Появлению этих опасных предпосылок можно помешать эффективной образовательной и научной деятельностью.
Содержание музея и связь с мемориалом жертвам коммунизма в Таллинне
Открытый в 2018 году в Таллинне близ моря мемориал жертвам коммунизма почти никого не оставляет равнодушным. Плиты коридора памяти, покрытые именами безвинно загубленных жителей Эстонии разных национальностей, наполняют воспоминаниями и скорбью. «Домашний сад» мемориала, напротив, преисполнен жизни и надежды.
На противоположном берегу таллинского залива расположен другой монумент, хранящий память этой земли, откуда летом 1940 года начался путь многих жителей Эстонии в неизвестность. Союз памяти «Мементо» опубликовал имена почти 10 000 арестованных советскими органами безопасности по политическим мотивам граждан Эстонии, из которых большая часть содержались какое-то время в Батарейной тюрьме. Почти все они были убиты или погибли в лагерях ГУЛАГа в далекой Сибири. В период нацистской (1941-1944) и второй советской (1944-1991) оккупации списки безвинных заключенных Батареи пополнялись тысячами новых имен. Например, в 1945 году в Батарейной тюрьме содержалось более 4000 политзаключенных. Это место уникальным образом обобщает переживания и испытания трех оккупаций.
Музей памяти жертв коммунизма в Батарейной тюрьме необходим как содержательное дополнение к имеющему сильный эмоциональный заряд мемориалу. От этих двух символических мест берут начало множество ручьев памяти, которые достигают похожих историй страдания других народов. Будь это катынская трагедия польского народа, уничтоживший миллионы жителей СССР сталинский террор или же преступления Красных кхмеров в Камбодже, где было убито более двух миллионов человек.
В мире еще попросту нет такого образовательно-исследовательского учреждения, которое бы целостно рассматривало режимы, созданные на основе коммунистической идеологии, и направило бы эти ручьи памяти в единое русло реки памяти. Эта река памяти не станет подпитывать травму, но, как отметил профессор психологии Тартуского университета Тыну Лехтсаар (2013), из правильного осознания травмы получится лекарство: «Результатом станет (...) познание основных ценностей жизни, обретение внутреннего равновесия». Многие народы нуждаются в месте, где можно поместить пережитое в более широкий контекст и осознать все глубже. В том числе и по этой причине проект музея получил широкую международную поддержку.
Международный музей памяти жертв коммунизма предоставит аргументированный обзор, как и в каких условиях коммунистическая идея воплотилась в хладнокровные и распихивавшие людей по ящикам тоталитарные режимы; какими преступными средствами они преследовали свои цели в разных уголках мира, и как этот опыт сказывается на современных обществах. Для этого необходимо разобрать как саму идеологию, так и формы ее осуществления. Аутентичная
Атмосфера Батарейной тюрьмы создает для этого отличные возможности – такого рода музей не даст ожидаемого эффекта, если будет расположен в месте, где репрессии не проводились. Важнейшие характеристики экспозиции – опирающаяся на мировой опыт современная историческая наука и новейшие технические решения.
Созданная в 2019 году в Батарее выставка «Коммунизм – это тюрьма» служит первым этапом на пути к созданию полномасштабного музея. Эстонский институт исторической памяти является автором выставки и отвечает за создание музея. Всего за четыре с половиной месяца в минувшем году выставку посетили более 36 000 человек из более чем 30 стран. Из этого следует, что спрос на понимание наследия коммунизма довольно велик. Выставка откроется вновь после зимней паузы 2 мая 2020 года.
Чем станет музей для Батареи и Таллинна?
Восстановившая в 1991 году независимость Эстонская Республика по воле обстоятельств использовала Батарейную крепость в качестве обыкновенной тюрьмы до 2002 года. После этого государство не раз предпринимало попытки продать здание в частные руки, но безуспешно. Наконец, в ноябре 2019 года аукцион удался и стало известно, что комплекс будет приобретен фирмой известного эстонского бизнесмена Урмаса Сыырумаа.
Важно отметить, что Сыырумаа использовал при разъяснении своих планов в отношении Батареи выражение «среда». Батарейная крепость когда-то представляла собой целостную среду военного назначения, где была даже своя аптека и хлебопекарня. Позже там сформировалась целостная тюремная среда. После реновации Батарейная крепость станет целостной современной средой, т.е. популярным местом для работы и досуга, сохранившим дух историко-культурной достопримечательности, где можно многое узнать о ее истории.
Многие не одобрили идею отдать часть помещений бывшей тюрьмы под отель или квартиры. Я совсем не против превратить весь комплекс в храм культуры, однако действительно волноваться стоило бы, если память о тысячах безвинных узниках Батарейной тюрьмы и совершенных там преступлениях была бы проигнорирована. К счастью, такого неуважительного отношения сейчас нет. Музею отведено восточное крыло здания, где будут сохранены подлинные тюремные интерьеры и где есть достаточно места для экспозиции. Эстонское государство поддерживает проект через министерство юстиции, в сфере ответственности которого находится поддержка репрессированых и увековечение их памяти. Остальные части здания могут быть задействованы в целях, которые определит новый владелец.
Когда речь идет о грандиозных исторических постройках, важно помнить, что каждая эпоха передает им свое дыхание. Ярким примером служат многие церкви в Европе, где действуют библиотеки, гостевые дома и даже госучреждения. Хорошим примером является и бывший индустриальный квартал Ротерманни, куда новую жизнь вдохнул девелоперский проект Урмаса Сыырумаа. Направив взор от Батареи на запад, увидим порт Ноблесснера, где строится все больше квартирных домов и учреждений культуры. На востоке от Батареи начинается
строительство жилого квартала Каларанна. В этом районе города Таллинна постепенно развивается новый приморский центр, привлекающий все больше туристов.
Подобный продуманный подход к памятникам старины позволяет спасти их от разрушения и сочетать наследие прошлого с современными нуждами и ценностями. Когда все планы осуществятся, новая жизнь Батарейной крепости будет глубоко осведомленной о своем прошлом, приспособившийся в настоящем и взирающей в будущее. Эти характеристики хорошо подходят для нового национального творения, которое доказывает, что Эстония извлекла уроки из прошлого и у нее есть, чем поделиться с миром.