Алексей Мишин: заката эпохи Тутберидзе не видно, а с эстонским фигурным катанием уже считаются в Европе

Мэтр мирового фигурного катания, Алексей Мишин, не первый год приезжает в Тарту, где проводит его тренировочный лагерь Мishin Саmps. Как обычно Алексей Николаевич со своеими учениками выбирает тартускую Astri Arena для насыщенного сбора. Между тренировками и традиционными показательными выступлениями перед тартуской публикой Алексей Мишин поделился c Rus.Postimees своими мыслями о текущих процессах в фигурном катании.
Время российского мужского одиночного катания еще придет, заката эпохи Тутберидзе пока не видно.
За последние десять лет российские мужчины-фигуристы только дважды завоевывали награды мировых чемпионатов - в 2011 году Артур Гачинский, а в 2018 году Михаил Коляда завоевали бронзовые награды. После этого россиян на пьедестале не было. Успехи десятых годов считались бы провалом во времена Урманова-Ягудина-Плющенко. Алексей Мишин считает, что повода для отчаяния нет - фигурное катание цикличный вид спорта: "Это колебательные процессы: то девочки хорошие в России, то юноши. Когда я был начинающим тренером, у нас не было женского одиночного фигурного катания, сейчас целая россыпь талантивых фигуристок. Если смотреть на парное катание, то сейчас у России мало хороших пар. Зато много хороших маленьких девочек, которые хорошо прыгают."
Первое золото чемпионата мира у женщин действительно получило российскую прописку лишь в на ЧМ-1999, когда на верхний пьедестал почета взошла Мария Бутырская. С середины десятых годов российское женское фигурное катание усилиями Этери Тутберидзе получило суперимпульс. Прогнозы на соревнования женского фигурного катания отличаются друг от друга тем, какая из фигуристок Тутберидзе покажет рекордную сумму и в какой последовательности они завоюют места на пьедестале почета. Мишин относится к прозванному в болельщицкой среде "конвейеру Тутберидзе" крайне позитивно: "Девочки и результаты у Тутберидзе не кончатся. Это точно. Много тренеров, много спортсменок работают на эту школу. Конкуренция - бешенная. Я, если честно не вижу заката или конца этой эпохи и признаюсь, что отношусь к ней очень положительно".
Алина Загитова в этом году объявила о приостановлении карьеры, Евгения Медведева, как кажется болельщикам не справляется с психологическим давлением, а ведь еще есть и ученицы Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Как в таких условиях рассчитывать на успех и прорваться на пьедестал почета? Мишин считает, что не имеет значение как зовут спортсменку и кто ее тренирует, но то, какой арсенал имеет спортсменка и как она умеет его использовать: "Дело в том, что сейчас лучшим станет тот спортсмен, кто лучше и стабильнее всех сделает четверной-тройной аксель и четверной прыжок. Если брать, скажем, Загитову, Медведеву и Туктамышеву, то это Лиза Туктамышева. Считаю, что она могла бы соревноваться с ученицами Тутберидзе".
На чемпионате Европы у России нет соперников
В конце января и середине марта внимание всех поклонников фигурного катания будет сосредотчено на чемпионатах Европы и мира. По мнению Алексея Мишина, континетнальное первенство для России станет успешным, а на мировом форуме для победы придется приложить особые усилия: "Считаю, что на чемпионате Европы у россиян конкурентов мало. В отсутствие пары Джеймс-Сипре отличные шансы на победу имеют российские пары Козловский-Бойкова, Тарасов-Морозова, женское катание - это будет вообще "без звука" российский пьедестал, в мужском одиночном катании у россиян хорошие шансы на победу, например у Дмитрия Алиева. Ну и конечно пара Пападакис-Сизерон выиграют в соревнованиях спортивных пар".
На чемпионат мира мэтр фигурного катания дал особый прогноз на мужское фигурное катание " Ханю сейчас не выглядит таким спортсменом, который способен победить. Думаю, что золото завоюет Натан Чен. Юдзуру Ханю, безусловно, уникальный спортсмен, но сейчас из всех фаворитов я отдаю предпочтение именно американцу Чену."
Эстонское фигурное катание должно ждать свой суперталант
Следит Алексей Мишин и за фигурным катанием в Эстонии. В частности, поддерживает дружеские отношения с Анной Леванди, сербряной призеркой ЧМ-1984, которая сейчас успешно работает наставником Эвы-Лотты Кийбус, которая примет участие в стартующем в конце января чемпионате Европы. По словам Мишина эстонское фигурное катание находится в стадии становления, а поскольку нет школы с такой богатой истории как российская, то нет и суперталантов, но все-таки прогресс Мишину заметен: "Отмечу в эстонском фигурном катании Михаила Сеелевко и Эву-Лотту Кийбус. Эстонское фигурное катание уже значимо в Европе, но на мировом уровне пока еще не совсем конкурентноспособно, , но при упорной работе таланты всегда появляются".
Тарту - почти родной город
Алексей Мишин уже долгие годы выбирает для своих тренировочных лагерей Тарту. Если в этом году из звезд первой величины в университетский город пожаловали Елизавета Туктамышева и София Самодурова, то ранее в Тарту бывали и Евгений Плющенко, и Каролина Костнер, а также многие профессиональные фигуристы из различных стран Европы и мира.
"Всегда знаю ответ, когда меня спрашивают про Тарту - здесь отличнейшие условия: лед, гостиница, коллеги, которые стали друзьями. Я очень прошу - так и запишите: не всегда каток, гостиница или лед определяют ценность лагеря, а именно атмосфера. Здесь сильно поднялся уровень фигурного катания. Здесь работают Синдра Крийса, Александр Абт, Анна Пронина - поэтому нам здесь всегда хорошо".
Свой лагерь Алексей Мишин и его ученицы завершают, по традиции, показательными выступлениями на льду тартуской Astri Arena.