Алексей Мишин: заката эпохи Тутберидзе не видно, а с эстонским фигурным катанием уже считаются в Европе

Время российского мужского одиночного катания еще придет, заката эпохи Тутберидзе пока не видно.

За последние десять лет российские мужчины-фигуристы только дважды завоевывали награды мировых чемпионатов - в 2011 году Артур Гачинский, а в 2018 году Михаил Коляда завоевали бронзовые награды. После этого россиян на пьедестале не было. Успехи десятых годов считались бы провалом во времена Урманова-Ягудина-Плющенко. Алексей Мишин считает, что повода для отчаяния нет - фигурное катание цикличный вид спорта: "Это колебательные процессы: то девочки хорошие в России, то юноши. Когда я был начинающим тренером, у нас не было женского одиночного фигурного катания, сейчас целая россыпь талантивых фигуристок. Если смотреть на парное катание, то сейчас у России мало хороших пар. Зато много хороших маленьких девочек, которые хорошо прыгают."

Первое золото чемпионата мира у женщин действительно получило российскую прописку лишь в на ЧМ-1999, когда на верхний пьедестал почета взошла Мария Бутырская. С середины десятых годов российское женское фигурное катание усилиями Этери Тутберидзе получило суперимпульс. Прогнозы на соревнования женского фигурного катания отличаются друг от друга тем, какая из фигуристок Тутберидзе покажет рекордную сумму и в какой последовательности они завоюют места на пьедестале почета. Мишин относится к прозванному в болельщицкой среде "конвейеру Тутберидзе" крайне позитивно: "Девочки и результаты у Тутберидзе не кончатся. Это точно. Много тренеров, много спортсменок работают на эту школу. Конкуренция - бешенная. Я, если честно не вижу заката или конца этой эпохи и признаюсь, что отношусь к ней очень положительно".

Алина Загитова в этом году объявила о приостановлении карьеры, Евгения Медведева, как кажется болельщикам не справляется с психологическим давлением, а ведь еще есть и ученицы Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Как в таких условиях рассчитывать на успех и прорваться на пьедестал почета? Мишин считает, что не имеет значение как зовут спортсменку и кто ее тренирует, но то, какой арсенал имеет спортсменка и как она умеет его использовать: "Дело в том, что сейчас лучшим станет тот спортсмен, кто лучше и стабильнее всех сделает четверной-тройной аксель и четверной прыжок. Если брать, скажем, Загитову, Медведеву и Туктамышеву, то это Лиза Туктамышева. Считаю, что она могла бы соревноваться с ученицами Тутберидзе".

На чемпионате Европы у России нет соперников