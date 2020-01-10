Найденной на болоте Кяролин ампутировали ноги

«Каждый день состояние Кяролин становится хуже. Я верю, что врачи делают все возможное. Но несмотря на это, я прошу всех найти сегодня один момент, чтобы подумать о Кяролин и пожелать ей сил для выздоровления. Может быть, эти пожелания сбудутся так же, как когда мы вместе искали ее на болоте, и случится еще одно чудо», – ранее сообщила семья Кяролин в соцсетях.