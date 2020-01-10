В мужском спринте победил Мартен Фуркад, Калев Эрмитс улетел в канаву

Погодные условия внесли свой вклад в конфигурациу трассы и доставили массу неудобств участников мужской спринтерской гонки в Оберхофе.
Ливень и температура чуть ниже десяти градусов тепла заставили организаторов этапа Кубка мира изменить трассу - вместо трех кругов, гонщики прошли четыре круга по 2,5 километра. К таким условиям лучше всего приспособились французы: Мартен Фуркад быстро и точно закрыл мишени, быстро пробежал по снегоподобной массе и выграл спринт. Второе место завоевал его партнер по команде Эмилиен Жакелен, бронза у немца Йоханнеса Кюна, проигравшего Фуркаду 33 секунды. Россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов заняли четвертое и пятое место.
Из эстонских биатлонистов в пасьют отобрался только Рене Захкна, ставший 59-м. Райдо Рянкель завершил гонку 73-м, Кристо Сиймер стал 95-м. Особо обидно сложилась гонка для Калева Эрмитса. Лучший эстонский биатлонист на одном из спусков улетел в канаву и потерял около минуты, став в итоге 63-м и не попав в пасьют.