Скандал в Клинике ТУ: председатель правления, которому выразили недоверие, прокомментировал ситуацию

«Создание новой модели управления и карьеры клиники было моей основной задачей с 2018 года, когда я вступил в должность. Цель нововведений – с помощью более понятной и прозрачной модели управления и карьеры обеспечить как можно более высокие результаты лечения, чтобы руководители не теряли тесную связь с работой по своей специальности. В то же время, очень важна высокая компетенция работников и их мотивация развиваться в профессии. Это значит, наша цель состоит в том, чтобы люди лучше понимали, какие есть возможности сделать карьеру, какие существуют требования к должностям, поддерживая тем самым желание врачей как развиваться, так и ставить конкретные цели при планировании трудовой жизни. Новая модель более ясно описывает содержание различных ступеней карьеры и объясняет, как от одной компетентной должности переходить к другой. Я подтверждаю, что эти изменения крайне необходимы», – объяснил председатель правления Прийт Ээльмяэ цель изменений.

«На протяжении почти всего прошлого года при сотрудничестве с работниками клиники и университета, а также Тартуского союза врачей, искали лучшее решение для разработки и внедрения новой модели. 13 декабря на совете клиники была представлена окончательная версия разработанной модели профессиональной и управленческой карьеры врачей, а также пошагово обсудили план ее реализации. Совет это одобрил. Ранее это неоднократно обсуждалось в совете, а также в совете института клинической медицины университета. Второго января правление клиники утвердило новую персональную политику и вышеназванные модели», – сказал член правления Клиники Тартуского университета и заведующий лечебной частью Андрес Котсар, комментируя долгосрочное планирование изменений.

В результате изменения руководители будут работать определенный срок также, как и другие руководители в Тартуском университете, а также руководители высшего звена других университетских клиник в Эстонии и других странах Европы. «Поэтому, согласно существующему плану, с первого апреля должности руководителей клиник становятся временными, и руководство неоднократно подчеркивало, что все нынешние руководители могут претендовать на эти места – для заполнения должностей клиника планирует провести конкурс прежде всего внутри организации. До сих пор схожая модель работала на уровне руководителей отделений, когда руководители клиник сами назначали их на должность на определенный срок. Как наш, так и опыт других университетских больниц в Эстонии и других странах Европы говорит о том, что такая модель и смена руководства через определенные промежутки времени, дают возможность привлекать свежие идеи и поддерживать организацию в готовности к изменениям», – добавил Прийт Ээльмяэ.